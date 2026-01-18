قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون التفاصيل
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
الإفتاء: الرسول كان يصوم أكثر ما يصوم في شهر شعبان
تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين
أستاذ علاقات دولية: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها رسميًا من القاهرة
وزير التموين بمجلس الشيوخ: توفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نيفين مختار: التفرقة بين الأبناء مرفوضة شرعًا وفطريًا

نيفين مختار
نيفين مختار
محمد البدوي

أوضحت الداعية الإسلامية نيفين مختار حكم التفرقة بين الأبناء سواءً بين الذكور والإناث أو بين طفل وآخر، مؤكدة أن هذا السلوك غير صحيح ويتنافى مع تعاليم الدين والفطرة السليمة. 

أهمية العدالة والمساواة

وتحدثت مختار في لقاء لها ببرنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد عن أهمية العدالة والمساواة في المعاملة بين الأبناء، مشيرة إلى أن الميل القلبي الواضح تجاه طفل دون آخر يعد اضطرابًا نفسيًا ولا يعكس الفطرة السليمة، وأن محبة الأبناء واحدة، مع اختلاف أساليب التعامل وفقًا لاحتياجات كل منهم.

شدة المعاملة تجاه الطفل

وأضافت أن بعض المواقف قد تُفهم بشكل خاطئ من الأطفال، مثل شدة المعاملة تجاه الطفل الأكبر لحماية الأصغر، لافتة إلى أن هذا لا يعني تفضيلًا أو حبًا زائدًا، بل هو حرص على سلامتهم. 

 أنواع التعذيب أو الضرب للأطفال

واختتمت مختار حديثها برفضها تمامًا لأي نوع من أنواع التعذيب أو الضرب للأطفال تحت أي مسمى، مؤكدة أن التربية الصحيحة تقوم على الرحمة والعدل، وأن القسوة والتفرقة بين الأبناء مرفوضة تمامًا.

نيفين مختار تعاليم الدين الداعية الإسلامية نيفين مختار التفرقة بين الأبناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

الغندور

خالد الغندور يتعرض لـ حالة تسمم

ديمتري محترف طائرة الزمالك

قبل قمة الأهلي في نهائي السوبر .. الزمالك يُنهي أزمة قيد الروسي «ديمتري»

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات الخاصة

الطب 74% والأسنان 73% و64% للهندسة.. ننشر الحدود الدنيا للكليات بتنسيق الجامعات الخاصة التيرم الثاني

المتحف المصري الكبير

وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني يزور المتحف المصري الكبير

وزير الخارجية

وزير الخارجية: مستعدون لتقديم الدعم اللازم لمجلس الأعمال المصري-الكندي لتعزيز دوره في جذب الاستثمارات

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عرض وطلب"

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: ألم يحن الوقت لقانون عربي مشترك لحماية بيانات المستخدمين؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جميلات البرلمان

المزيد