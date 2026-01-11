القوامة احتواء لا سيطرة.. نيفين مختار توضح سر استقرار الحياة الزوجية

أكدت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامي، أن الحكمة والكياسة تمثلان الركيزة الأساسية لنجاح واستقرار الحياة الزوجية، موضحة أن قوامة الرجل للأسرة لا تعني فرض القوة أو السيطرة، بل تعني القدرة على الاحتواء وبناء التفاهم داخل البيت.

أوقات تعب أو توتر

وأشارت الدكتورة نيفين مختار، خلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي» الذي يقدمه الإعلامي شريف عبد البديع على قناة صدى البلد إلى أن الزوجة قد تمر بأوقات تعب أو توتر، وهنا يظهر دور الرجل الحقيقي، فالعصبية أو العنف يهددان العلاقة الزوجية، بينما اللين والحكمة يساهمان في احتوائها والحفاظ عليها.

وأضافت أن الرجل الواعي هو من يجمع بين الحزم والحنان، ويعرف كيف يربت على أسرته ويحتوي مشاعرهم، مستشهدة بموقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة رضي الله عنها عندما تعامل بحكمة وهدوء مع غضبها، لتؤكد أن التعقل والتفاهم أقوى من أي انفعال.

الود والتفاهم

واختتمت نيفين مختار حديثها بالتأكيد على أن عبارة: «أنا راجل وكلمتي لازم تتسمع» لا تصلح أساسًا للعلاقة الزوجية، مشددة على أن الزواج شراكة تقوم على الود والتفاهم، وليس على فرض الرأي، مستدلة بقول الله تعالى: «وجعل بينكم مودة ورحمة».