بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
من غير محصل ولا زحمة فروع.. طريقة تسجيل قراءة الغاز في دقيقة
طقس الثلاثاء| فرص لسقوط أمطار خفيفة في هذه المدن
هبة القدسي: مشهد محاكمة مادورو معقد للغاية.. وهذه هي التهم موجهة إليه
منطقة الجزاء بقت حصن النجاة.. المستكاوي يعلق على أداء منتخب مصر أمام بنين بأمم أفريقيا
توك شو

دينا أبو الخير: الفحص الطبي قبل الزواج خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الحياة الزوجية.. فيديو

عبد الخالق صلاح

أكدت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير، أن الفحص الطبي قبل الزواج ليس مجرد إجراء روتيني، بل يعد خطوة مهمة لضمان الشفافية بين الطرفين والحفاظ على صحة الزوجين.

وأضافت دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف من هذا الفحص هو حماية النفس والصحة، مشيرة إلى أنه يتوافق مع القواعد الشرعية التي تنص على "لا ضرر ولا ضرار".

وأوضحت دينا أن الفحص الطبي قبل الزواج يتيح للشباب والفتيات معرفة أي مشكلات صحية قد تؤثر على حياتهم الزوجية المستقبلية، كما يمنحهم فرصة اتخاذ قرار مستنير بشأن استمرار العلاقة من عدمه.

وأضافت: "الشفافية قبل الزواج أمر أساسي، فلا يجوز إخفاء أي مرض قد يكون له تأثير على بناء الأسرة، بينما بعض الأمراض البسيطة يمكن التعامل معها ولا تُعد عائقًا للاستمرار في الزواج".

وأكدت الداعية أن الفحص الطبي لا يمنع الزواج تلقائيًا، لكنه يساعد الطرفين على تقييم قدرتهم على التعامل مع أي تحديات صحية قد تظهر لاحقًا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي من باب الوقاية خير من العلاج.

وأشارت دينا أبو الخير إلى أن الحفاظ على الشفافية بين الزوجين يعكس قيم الوفاء والتقبل والرحمة، مستشهدة بأحاديث النبي محمد ﷺ التي تحث على الاطمئنان إلى الشريك قبل الزواج، لضمان توافق الطرفين على جميع المستويات.   

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

محمد صلاح

وداعًا طويلًا.. أسطورة ليفربول يكشف موعد رحيل محمد صلاح عن الريدز

زلزال

العلماء يكتشفون لغز زلزال تشيلي بعد عامين من حدوثه.. ما السر؟

منشور غامض للقاء الخميسي وإعلان صادم لممثلة أخرى.. والقصة زواج "عبدالمنصف"

قصة زواج عبدالمنصف.. منشور غامض لـ لقاء الخميسي وإعلان صادم لـ إيمان الزيدي| إيه الحكاية؟

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

