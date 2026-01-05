دينا أبو الخير: الفحص الطبي قبل الزواج خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الحياة الزوجية.. فيديو

أكدت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير، أن الفحص الطبي قبل الزواج ليس مجرد إجراء روتيني، بل يعد خطوة مهمة لضمان الشفافية بين الطرفين والحفاظ على صحة الزوجين.

وأضافت دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف من هذا الفحص هو حماية النفس والصحة، مشيرة إلى أنه يتوافق مع القواعد الشرعية التي تنص على "لا ضرر ولا ضرار".

وأوضحت دينا أن الفحص الطبي قبل الزواج يتيح للشباب والفتيات معرفة أي مشكلات صحية قد تؤثر على حياتهم الزوجية المستقبلية، كما يمنحهم فرصة اتخاذ قرار مستنير بشأن استمرار العلاقة من عدمه.

وأضافت: "الشفافية قبل الزواج أمر أساسي، فلا يجوز إخفاء أي مرض قد يكون له تأثير على بناء الأسرة، بينما بعض الأمراض البسيطة يمكن التعامل معها ولا تُعد عائقًا للاستمرار في الزواج".

وأكدت الداعية أن الفحص الطبي لا يمنع الزواج تلقائيًا، لكنه يساعد الطرفين على تقييم قدرتهم على التعامل مع أي تحديات صحية قد تظهر لاحقًا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي من باب الوقاية خير من العلاج.

وأشارت دينا أبو الخير إلى أن الحفاظ على الشفافية بين الزوجين يعكس قيم الوفاء والتقبل والرحمة، مستشهدة بأحاديث النبي محمد ﷺ التي تحث على الاطمئنان إلى الشريك قبل الزواج، لضمان توافق الطرفين على جميع المستويات.