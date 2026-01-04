مي عمر تكشف عن كواليس حياتها الزوجية والفنية مع أبلة فاهيتا

حلت الفنانة مي عمر ضيفة على برنامج «ليلة فونطاستيك» الذي تقدمه أبلة فاهيتا عبر شاشة MBC مصر، في حلقة شهدت تفاعلًا واسعًا بسبب تصريحاتها الجريئة والعفوية، سواء على المستوى الشخصي أو الفني.

وخلال اللقاء، تحدثت مي عمر بروح مرحة عن تفاصيل حياتها اليومية، مشيرة إلى اهتمامها بالتفاصيل الصغيرة في إطلالاتها، حيث قالت إنها تختار السيارة التي تستقلها وفقًا للون حقيبتها، مؤكدة أن بناتها يشبهنها في حب البساطة والأناقة.

وتطرقت إلى الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول صور زوجها المخرج محمد سامي، موضحة أنها لم تكن متحمسة لنشرها، خاصة بعد زيادة تفاعل المعجبات، في تصريح حمل قدرًا من الدعابة وكشف جانبًا إنسانيًا من علاقتهما.

وعن سبب عدم تعاونها مع محمد سامي في الموسم الرمضاني المقبل، أوضحت مي عمر أن القرار جاء برغبة منه في التغيير وكسر حالة التكرار، مؤكدة أن العمل المشترك بينهما يكون مرهقًا نفسيًا بشكل كبير.

وعلى الصعيد الفني، تستعد مي عمر لبطولة مسلسل «الست موناليزا» المقرر عرضه في رمضان 2026، الذي تقدم من خلاله تجربة درامية مختلفة تركز على قضايا المرأة في إطار اجتماعي إنساني.