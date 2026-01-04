نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة

أكدت الداعية الإسلامية الدكتورة نيفين مختار أن شكر الله وشكر الناس من القيم الأساسية التي تضمن دوام النعم واستمرارها، موضحة أن الامتنان في أوقات الرخاء؛ سبب رئيسي لتيسير الأمور عند الشدائد.

تجسد في السلوك والتصرفات

وشددت نيفين مختار، خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب، والإعلامي شريف عبد البديع، في برنامج “أنا وهو وهي” المذاع على قناة “صدى البلد”، على أن من لا يشكر الناس؛ لا يشكر الله، مؤكدة أن الشكر لا يقتصر على الكلمات، بل يتجسد في السلوك والتصرفات، ويعكس صدق الإيمان وحسن العلاقة مع الله.

التقرب إلى الله

وأضافت أن التقرب إلى الله في أوقات الرخاء بالطاعة والحمد؛ يجعل الإنسان أقرب إلى ربه عند الابتلاء، مشيرة إلى أن النعم مقيدة بالشكر، وكلما داوم العبد على الحمد؛ حفظ الله له ما أنعم به عليه.

حب الناس والأهل

وأوضحت أن حب الناس والأهل نعمة عظيمة تستحق الشكر، إلى جانب نعم الصحة والستر، داعية إلى الرضا بقضاء الله وقدره في السراء والضراء، دون سخط أو اعتراض.

مقارنة النفس بالآخرين

وأكدت أن القناعة كنز لا يفنى، محذرة من مقارنة النفس بالآخرين؛ لأن الرضا بما قسمه الله هو سر راحة القلب وطمأنينة النفس.