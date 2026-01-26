قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين
إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا بعد استكمال ملف جثث الأسرى
وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب
حسام حسن يحدد موعد سفر بعثة المنتخب إلى أمريكا استعدادا لمونديال 2026
موعد ليلة النصف من شعبان 1447 .. أفضل الأدعية وفضل صيام الأيام البيض
رابطة الأندية ردا على حلمي طولان: دوري نايل في المركز الـ16 عالميا
رئيس وزراء كندا يرد على تهديدات ترامب: الرسوم المقترحة تنعكس على السوق الأمريكية
لماذا كان رسول الله يصوم في شعبان؟.. احرص على صيامه لـ6 أسباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توتنهام يتحرك بقوة في سوق الانتقالات الشتوية

عمر مرموش
عمر مرموش
رباب الهواري

دخل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مفاوضات جادة مع إدارة مانشستر سيتي، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة على مستوى الخط الأمامي، الذي يعاني من تراجع في الفاعلية خلال بعض المباريات هذا الموسم.



 

جناح مانشستر سيتي على رادار السبيرز

ويضع توتنهام نصب عينيه التعاقد مع أحد جناحي مانشستر سيتي، حيث انحصرت الخيارات بين الدولي المصري عمر مرموش، والنجم البرازيلي الشاب سافينيو، في ظل القناعة الفنية لدى الجهاز الفني للسبيرز بقدرة أي منهما على إضافة الحلول الهجومية المطلوبة.
 

مرموش خيار قوي بتكلفة أقل
 

ويُعد عمر مرموش من أبرز الأسماء المطروحة على طاولة المفاوضات، بعد المستويات اللافتة التي قدمها مؤخرًا، سواء على مستوى الدوري الإنجليزي أو مع منتخب مصر. وتُقدر القيمة السوقية للجناح المصري بنحو 60 مليون يورو، وهو رقم يُعد مناسبًا نسبيًا لإدارة توتنهام مقارنة بخيارات أخرى في السوق، خاصة مع مرونة اللاعب وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.
 

سافينيو موهبة برازيلية بسعر أعلى

في المقابل، يُعتبر سافينيو خيارًا أكثر تكلفة، حيث تشير التقارير إلى أن سعره قد يصل إلى 75 مليون يورو، نظرًا لصغر سنه وإمكاناته الفنية الكبيرة، إلى جانب كونه مشروع نجم مستقبلي، ما يجعل الصفقة استثمارًا طويل الأمد من وجهة نظر مانشستر سيتي.

منافسة تركية تُعقّد الموقف

ولا تقتصر المفاوضات على توتنهام فقط، إذ دخل نادي فنربخشة التركي بقوة على خط المفاوضات، مقدمًا عرضًا منافسًا، الأمر الذي دفع إدارة مانشستر سيتي إلى المفاضلة بين العرضين، سواء من الناحية المالية أو الفنية، لحسم الصفقة قبل إغلاق باب القيد الشتوي.

حسم مرتقب قبل نهاية الميركاتو

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات حاسمة في ملف الصفقة، في ظل رغبة جميع الأطراف في إنهاء الاتفاق سريعًا، خاصة مع ضغط الوقت واقتراب نهاية فترة الانتقالات الشتوية.


 

عمر مرموش سافينو مانشيستر سيتي توتنهام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

ترشيحاتنا

مظلوم عبدي- قائد قوات سوريا الديموقراطية

قائد قوات قسد: المناطق الكردية في سوريا خط أحمر

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لا أعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران

ارتفاع عدد ضحايا حريق مجمع "جول بلازا" في كراتشي الباكستانية إلى 73 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا حريق مجمع جول بلازا في كراتشي بباكستان إلى 73 قتـ.يلا

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد