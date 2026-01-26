توتنهام يتحرك بقوة في سوق الانتقالات الشتوية

دخل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مفاوضات جادة مع إدارة مانشستر سيتي، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة على مستوى الخط الأمامي، الذي يعاني من تراجع في الفاعلية خلال بعض المباريات هذا الموسم.







جناح مانشستر سيتي على رادار السبيرز

ويضع توتنهام نصب عينيه التعاقد مع أحد جناحي مانشستر سيتي، حيث انحصرت الخيارات بين الدولي المصري عمر مرموش، والنجم البرازيلي الشاب سافينيو، في ظل القناعة الفنية لدى الجهاز الفني للسبيرز بقدرة أي منهما على إضافة الحلول الهجومية المطلوبة.



مرموش خيار قوي بتكلفة أقل



ويُعد عمر مرموش من أبرز الأسماء المطروحة على طاولة المفاوضات، بعد المستويات اللافتة التي قدمها مؤخرًا، سواء على مستوى الدوري الإنجليزي أو مع منتخب مصر. وتُقدر القيمة السوقية للجناح المصري بنحو 60 مليون يورو، وهو رقم يُعد مناسبًا نسبيًا لإدارة توتنهام مقارنة بخيارات أخرى في السوق، خاصة مع مرونة اللاعب وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.



سافينيو موهبة برازيلية بسعر أعلى

في المقابل، يُعتبر سافينيو خيارًا أكثر تكلفة، حيث تشير التقارير إلى أن سعره قد يصل إلى 75 مليون يورو، نظرًا لصغر سنه وإمكاناته الفنية الكبيرة، إلى جانب كونه مشروع نجم مستقبلي، ما يجعل الصفقة استثمارًا طويل الأمد من وجهة نظر مانشستر سيتي.

منافسة تركية تُعقّد الموقف

ولا تقتصر المفاوضات على توتنهام فقط، إذ دخل نادي فنربخشة التركي بقوة على خط المفاوضات، مقدمًا عرضًا منافسًا، الأمر الذي دفع إدارة مانشستر سيتي إلى المفاضلة بين العرضين، سواء من الناحية المالية أو الفنية، لحسم الصفقة قبل إغلاق باب القيد الشتوي.

حسم مرتقب قبل نهاية الميركاتو

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات حاسمة في ملف الصفقة، في ظل رغبة جميع الأطراف في إنهاء الاتفاق سريعًا، خاصة مع ضغط الوقت واقتراب نهاية فترة الانتقالات الشتوية.



