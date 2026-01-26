حسام حسن يحدد موعد سفر بعثة المنتخب إلى أمريكا استعدادا لمونديال 2026

استقر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، على تحديد يوم 1 يونيو 2026 موعدًا نهائيًا لسفر بعثة “الفراعنة” إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إيذانًا ببدء المرحلة الأخيرة من التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ويُعد هذا القرار مبكرًا نسبيًا مقارنة بالتحضيرات المعتادة، في خطوة تعكس رؤية فنية واضحة تهدف للوصول بأعلى درجات الجاهزية البدنية والذهنية قبل انطلاق العرس العالمي.





أسباب استراتيجية خلف التحرك المبكر

جاء قرار الجهاز الفني مدفوعًا بثلاثة أسباب رئيسية. أولها التكيف مع الساعة البيولوجية، إذ يسعى الطاقم الفني للتغلب على فارق التوقيت الكبير بين القاهرة والمدن الأمريكية، بما يضمن استعادة اللاعبين لنشاطهم الكامل قبل خوض أولى المباريات. ثانيها التأقلم مع المناخ والملاعب، من خلال التدريب على نفس نوعية النجيل وفي ظروف الطقس المتوقعة، لتفادي أي مفاجآت قد تؤثر على الأداء. أما السبب الثالث فهو العزل الذهني، عبر إقامة معسكر مغلق بعيدًا عن صخب الإعلام المحلي، بما يعزز التركيز والانسجام بين العناصر المحترفة والمحلية.





خلفية قارية قبل التحدي العالمي

كان منتخب مصر قد اكتفى بالمركز الرابع في النسخة رقم 35 من كأس الأمم الإفريقية، بعد خسارته أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي (0-0) وأقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بإدارة الحكم المغربي جلال جيد.





مجموعة قوية في مونديال 2026

يستعد الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث أوقعتهم القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا. ويأمل الجهاز الفني أن تسهم التحضيرات المبكرة في تقديم منتخب قادر على المنافسة وتحقيق نتائج تليق بطموحات الجماهير المصرية.



