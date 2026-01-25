«تفكيرهم مريض».. طولان يرد على اتهامه بتمنّي خسارة منتخب مصر بسبب حسام حسن

أكد حلمي طولان، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج «الكلاسيكو» مع الإعلامية سهام صالح على قناة ON E، رفضه القاطع لما يُثار حول تمنيه خسارة منتخب مصر على خلفية أي خلافات شخصية مع حسام حسن، مشددًا على أن مساندته للمنتخب نابعة من قناعة وطنية خالصة، واصفًا هذه الادعاءات بأنها تفكير غير منطقي.

وأشار “طولان” إلى أن المنتخب كان يمتلك فرصة لتحقيق نتائج أفضل، إلا أن ما تحقق يُعد مقبولًا نسبيًا.

وأثنى على أداء الفراعنة أمام كوت ديفوار، معتبرًا أنها أفضل مباريات المنتخب في عهد حسام حسن من الناحية الخططية، مؤكدًا أنه كان يفضّل عدم تكرار الخطة ذاتها في مواجهة السنغال.