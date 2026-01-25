حلمي طولان: مش هسلم على حسام حسن إلا في الحالة دي

كشف حلمي طولان، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، عن تفاصيل طبيعة علاقته مع حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، وذلك خلال تصريحاته ببرنامج «الكلاسيكو» الذي تقدمه الإعلامية سهام صالح عبر شاشة قناة ON E، حيث تحدث بصراحة عن موقفه من التعامل مع حسام حسن في حال التقيا مستقبلًا.

طولان: لن أبدأ بالسلام إلا إذا بادر حسام حسن

وأكد حلمي طولان أنه في حال التقى بحسام حسن صدفة، فلن يكون هو الطرف الذي يبدأ بالسلام، موضحًا أن الأمر لا يرجع إلى وجود خلاف شخصي أو عداوة بينهما، وإنما هو موقف نابع من تجارب سابقة ومواقف شهدتها علاقتهما على مدار السنوات الماضية. وأضاف أنه في حال بادر حسام حسن بالتحية، فلن يتردد في الرد عليه بشكل طبيعي.

تحفظ لا يحمل عداءً شخصيًا

وشدد طولان خلال حديثه على أن موقفه لا يحمل أي مشاعر عدائية تجاه حسام حسن، مؤكدًا أن الخلافات التي حدثت بينهما في فترات سابقة كانت مرتبطة بالعمل والظروف المهنية، وليس لها علاقة بالجوانب الشخصية. وأوضح أن التحفظ في التعامل يأتي احترامًا لتلك المواقف، وليس رغبة في التصعيد أو الدخول في صراعات جانبية



رسالة هادئة واحترام متبادل

وأشار المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني إلى أنه يفضل دائمًا الابتعاد عن الأزمات المفتعلة، والتركيز على ما يخدم كرة القدم المصرية، معتبرًا أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي في الوسط الرياضي، خاصة بين المدربين وأصحاب الخبرات المختلفة.

واختتم حلمي طولان تصريحاته بالتأكيد على أن الساحة الرياضية تتسع للجميع، وأن الاحترام المتبادل يظل الأساس في أي علاقة، مهما كانت الخلافات أو التحفظات القائمة، متمنيًا التوفيق للمنتخب الوطني في المرحلة المقبلة دون الدخول في تفاصيل أو جدل إضافي.



