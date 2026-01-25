قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«إسرائيل هيوم»: إيران نفذت إعدامات خارج القانون خلال قمع الاحتجاجات
حلمي طولان: وزير الرياضة موقفش جمبي والكل تآمر ضدي.. وكأس العرب خدت من رصيدي
حلمي طولان: مش هسلم على حسام حسن إلا في الحالة دي
أحمد فتوح يكشف كواليس إصابته في أمم أفريقيا: لعبت وأنا مصاب
مش تاجر مخدرات.. طولان يرد على اتهامات الواسطة لقيادة المنتخب في كأس العرب
القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت
سهام صالح: توروب يجهز بلعمري لقيادة الجبهة اليسرى أمام دجلة بالدوري
رمضان صبحي يغادر مركز شرطة أبو النمرس بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه
مبابي يقود ريال مدريد لتحقيق الفوز على فياريال بثنائية في الدوري الإسباني
طريقة عمل الفراخ بالشعرية والعدس بجبة
محمد القلاجي وأشرف سيف في الصدارة.. وخالد عطية يودع دولة التلاوة برسالة مؤثرة
ابن الوزارة .. عمرو أديب يعلق على التعديل الوزاري المحتمل
رياضة

حلمي طولان: مش هسلم على حسام حسن إلا في الحالة دي

حلمي طولان
حلمي طولان
رباب الهواري

كشف حلمي طولان، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، عن تفاصيل طبيعة علاقته مع حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، وذلك خلال تصريحاته ببرنامج «الكلاسيكو» الذي تقدمه الإعلامية سهام صالح عبر شاشة قناة ON E، حيث تحدث بصراحة عن موقفه من التعامل مع حسام حسن في حال التقيا مستقبلًا.

طولان: لن أبدأ بالسلام إلا إذا بادر حسام حسن

وأكد حلمي طولان أنه في حال التقى بحسام حسن صدفة، فلن يكون هو الطرف الذي يبدأ بالسلام، موضحًا أن الأمر لا يرجع إلى وجود خلاف شخصي أو عداوة بينهما، وإنما هو موقف نابع من تجارب سابقة ومواقف شهدتها علاقتهما على مدار السنوات الماضية. وأضاف أنه في حال بادر حسام حسن بالتحية، فلن يتردد في الرد عليه بشكل طبيعي.

تحفظ لا يحمل عداءً شخصيًا

وشدد طولان خلال حديثه على أن موقفه لا يحمل أي مشاعر عدائية تجاه حسام حسن، مؤكدًا أن الخلافات التي حدثت بينهما في فترات سابقة كانت مرتبطة بالعمل والظروف المهنية، وليس لها علاقة بالجوانب الشخصية. وأوضح أن التحفظ في التعامل يأتي احترامًا لتلك المواقف، وليس رغبة في التصعيد أو الدخول في صراعات جانبية
 

رسالة هادئة واحترام متبادل

وأشار المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني إلى أنه يفضل دائمًا الابتعاد عن الأزمات المفتعلة، والتركيز على ما يخدم كرة القدم المصرية، معتبرًا أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي في الوسط الرياضي، خاصة بين المدربين وأصحاب الخبرات المختلفة.

واختتم حلمي طولان تصريحاته بالتأكيد على أن الساحة الرياضية تتسع للجميع، وأن الاحترام المتبادل يظل الأساس في أي علاقة، مهما كانت الخلافات أو التحفظات القائمة، متمنيًا التوفيق للمنتخب الوطني في المرحلة المقبلة دون الدخول في تفاصيل أو جدل إضافي. 


 

حلمي طولان حسام حسن اخبار الرياضة منتخب مصر

