الجزيرة "2" ينظم يوما ترفيهيا رياضيا وبطولة للطاولة والدومينو والشطرنج

نظم مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "٢" يوم رياضي وترفيهي بهدف نشر ثقافة الرياضة بين جميع أفراد الأسرة المصرية وممارسة النشاط الرياضي للشباب والفتيات بالمراحل العمرية المختلفةمن اعضاء مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة “٢”.

ويأتي تنظيم اليوم الرياضي الترفيهي بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع في ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بنشرالثقافية الرياضية وتنفيذ البرامج والأنشطة الرياضية المتنوعة للأسرة المصرية ولمختلف الفئات العمرية.

بطولة تنشيطية

وعلي هامش اليوم الرياضي الترفيهي أقام الجزيرة"٢" بطولة تنشيطية للدومينو والطاولة والشطرنج شارك بها العديد من اعضاء المركز كما شهد المركز تنظيم يوم مجاني لممارسة لعبة الخماسي الحديث والتي تم ادراجها ضمن انشطة المركز وتوفير المدربين ذوي الخبرات الكبيرة استعداداً لتكوين فريق يمثل المركز في المسابقات الرسمية خلال الفترات المقبلة.