اختتام بطولة فخر مصر بنادي الجزيرة لجمال الخيول العربية الأصيلة.. صور

اختتمت خلال الساعات الماضية فعاليات بطولة فخر مصر بنادى الجزيرة لجمال الخيول العربية الأصيلة فى دورتة الثانية.
وأشاد المشاركون في فعاليات بطولة فخر مصر بنادي الجزيرة لجمال الخيول العربية الأصيلة بالتنظيم الرائع للبطولة الدولية على أرض مصرية والتي أظهرت جمال وأصالة الخيول المصرية الاصيلة.
وكان أبرز الفائزين بطولة فخر مصر بنادي الجزيرة لجمال الخيول العربية الأصيلة مربط الصقار بالفرسة شامة والفحل شهاب.
وقام بتسليم الجوائز لبطولة فخر مصر بنادي الجزيرة لجمال الخيول العربية الأصيلة القاضى الدكتور أيمن فؤاد والقاضى محمد عيد رؤساء محاكم الجنايات بالقضاء العالى وسط لفيف من الكثير من مربيين الخيول المصرية وجهات التحكيم الدولية.