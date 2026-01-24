قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سمر حمزة تمثل مصر في بطولة المصارعة الرومانية بروسيا

سمر حمزة
سمر حمزة
حسام الحارتي


 

تستعد سمر حمزة بطلة مصر والعالم  في المصارعة الرومانية  لتمثيل مصر في بطولة جراند بريكس ايفان يورجين والتي تستضيفها روسيا وتنطلق اولى جولاتها يوم ٢٩ يناير الجاري وهي مسابقة دولية متخصصة في المصارعة الحرة  النسائية 
حققت سمر حمزة العديد من البطولات الدولية و تصنف انها اول مصارعة مصرية تحقق ميدالية برونزية في بطولة العالم للكبار عام 2021
فهي صاحبة أول ميدالية في بطولات العالم للمصارعة النسائية في تاريخ مصر .
و تعد اول  مصرية  تحصل على ميداليتين في بطولة عالمية 
وحصلت سمر حمزة على ميداليات ذهبية في مسابقات مختلفة منها 
الميدالية الذهبية في  (المصارعة الشاطئية وزن  +70 كجم) عام  2015 
كما حققت الميدالية الذهبية في نسخة 2016، في بطولة إفريقيا للمصارعة، التي استضافتها مصر في وزن 75 كيلو جرام.
وفي شهر نوفمبر ٢٠٢٥ حصلت سمر حمزة علي الميدالية البرونزية في مسابقة دورة التضامن الإسلامي التي نظمتها المملكة العربية السعودية 


وقد نافست سمر حمزة  في البطولات العالمية الرائدة بما في ذلك جوائز ألكسندر ميدفيد (بيلاروسيا)، 
كأس بولات (كازاخستان)  
بطولة بولندا المفتوحة 
جائزة ايفان يورجين الكبرى (روسيا)
سلسلة التصنيف ماتيو بيليكوني (فضية) 
وقد حصلت سمر حمزة علي العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة في لعبة المصارعة النسائية 
علي مستوي العالم 
حصلت سمر حمزة علي الميدالية البرونزية  في النرويج 2021، 
وحصلت على الميدالية الفضية  في صربيا 2022 
كما حصلت على خامس بطولة بولندا المفتوحة 2016،
وأول دورة بحر متوسط 2015  
وكذلك أول ببطولة البحر المتوسط 2018 
وبرونزية دورة المتوسط 2019، وبرونزيتين ببطولة إسبانيا 
وخامس عالم للكبار 2018
والثامن عالميًا تحت 23 فى 2018
وعلي مستوي افريقيا 
حققت سمر حمزة إنجاز غير مسبوق علي مدار مشوارها الرياضي 
بإجمالي  10 ميداليات ذهبية و ميدالية فضية  في دورة تصفيات الألعاب الأولمبية الأفريقية  وميداليتين برونزيتين  
    في الألعاب الأفريقية
وبالنسبة للالعاب الاولمبية فقد مثلت سمر حمزة مصر في دورتين من الألعاب الأولمبية ( ريو 2016  ) و (طوكيو 2021) .


وقد شاركت سمر حمزة بانتظام في أصعب سلاسل التصنيف والبطولات المفتوحة في العالم في بولندا، بلغاريا، المجر، كرواتيا، وتركيا.


ونظرا لما حققته من إنجازات تم تجسيد قصة حياتها في حلقات مسلسل ( تقلها دهب ) وقامت الفنانة هلا السعيد بتجسيد شخصيتها في المسلسل

