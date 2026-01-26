إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا بعد استكمال ملف جثث الأسرى

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أن إسرائيل ستعيد فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر لعبور الأشخاص فقط، وذلك عقب استكمال عملية تحديد مكان جثمان آخر أسير إسرائيلي متبقٍ داخل القطاع.

وأوضح نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه، أن القرار يأتي ضمن تفاهمات جارية، مشيراً إلى أن إسرائيل وافقت على إعادة فتح جزئية للمعبر مخصصة لحركة المسافرين، مع تطبيق آلية تفتيش إسرائيلية كاملة لضمان الرقابة الأمنية.

وأضاف البيان أن إعادة تشغيل المعبر ارتبطت بشروط واضحة، تمثلت في إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء، إلى جانب تحديد حركة حماس مواقع جثامين القتلى الإسرائيليين وإعادتها.

وأكد مكتب نتنياهو أن فتح المعبر بشكل كامل سيستكمل لاحقاً، بعد انتهاء جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملية استعادة جثمان آخر أسير، وذلك في إطار اتفاق تم التوصل إليه بوساطة أمريكية.