قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة البنتاجون من وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب.. هل يمهد ترامب لحرب عالمية ثالثة ؟
الكاريبي المشتعل.. جذور الأزمة بين أمريكا وفنزويلا | تقرير
تعليق أيمن يونس على فوز منتخبنا الوطني أمام إثيوبيا
أبرز مباريات اليوم السبت 6-9-2025 والقنوات الناقلة
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب أفغانستان مجددا بعد أيام من هزات مدمرة
قاضي فيدرالي يمنع ترامب من ترحيل الفنزويليين
الحرب على غزة.. الصين تنضم رسميًا إلى إعلان نيويورك حول حل الدولتين
نجاح عملية نادرة ومعقدة لطفل بمستشفى إهناسيا التخصصي في بني سويف
الذهب طالع.. اعرف سعر عيار 21 وصل كام اليوم السبت 6 -9
15 جنيها دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض اليوم السبت
الذهب يرتفع لمستوى قياسي جديد بعد بيانات الوظائف الأميركية
جيش الاحتلال يعلن المواصي منطقة آمنة ويدعو سكان غزة للانتقال إليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرب على غزة.. الصين تنضم رسميًا إلى إعلان نيويورك حول حل الدولتين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

أعلنت الصين رسميًا موافقتها على الانضمام إلى "إعلان نيويورك"، وهو الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر دولي رفيع المستوى عقد في يوليو 2025، يهدف إلى تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الحرب الإسرائيلية علي غزة

وشجع الإعلان على اعتراف الدول بفلسطين كدولة مستقلة، ودعا إلى خطة زمنية مدتها 15 شهرًا لإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، بإدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحت إشراف بعثة حفظ سلام مؤقتة من الأمم المتحدة، بقيادة مشتركة بين فرنسا والسعودية.

تصريحات بكين الرسمية

في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قو جيكون إن "القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وحل الدولتين هو الحل الواقعي الوحيد." وأضاف:

“نحن ندعم جميع الجهود التي تثمر عن تسوية سياسية، وسنواصل العمل مع المجتمع الدولي لإنهاء القتال في غزة، وتخفيف الأزمة الإنسانية، وتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.”

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية دبلوماسية لافتة من بكين، لتعزيز دورها كفاعل دولي مسؤول في الشرق الأوسط، بعد مبادرات فاعلة كـإعلان بكين الذي دعم المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس في يوليو 2024.

ينضم إلى الصين في الإعلان دول مثل فنلندا، التي أعلنت أمس أيضًا دعمها للعملية السياسية والسحب الإسرائيلي من غزة واستئناف إعادة إعمارها وفق خطة عربية.

ويرسم الإعلان ملامح المرحلة القادمة، ويضع جدولاً زمنيًا لإنهاء مقبول دوليًا للصراع، ويعيد التحالفات لصالح المبادرات متعددة الأطراف، في وقت تمر فيه المنطقة بمرحلة حرجة لمضاعفة الخسائر وتحولات الرأي العام العالمي.

تحول استراتيجي للصين

تتجه الدبلوماسية الصينية نحو تفعيل أدوار الوساطة، بعيدًا عن نهج الحياد التقليدي، وباتت تقدم نفسها كبديل مؤثر للولايات المتحدة في عملية التسوية. ويضفي الانضمام إلى الإعلان على بكين مصداقية دبلوماسية أكبر، ويكسبها دعمًا واسعًا من الدول العربية، خاصة في ظل انتقادات غربية لسياساتها الإقليمية.

حل الدولتين غزة الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

محمود سامي قنبير

بعد مكالمة الرئيس السيسي له.. من هو الدكتور محمود سامي قنيبر؟

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

صورة موضوعية

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

ترشيحاتنا

هل على مال اليتيم زكاة؟

هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟ الدكتور عطية لاشين يجيب

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: كل الأكوان فرحت بقدوم النبي وأظهرت حبها له في منشئه ووجوده

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: الإنسان الكامل لا يرى للناس عيوبا

بالصور

في ذكراه.. قصة حب فؤاد المهندس وشويكار من المسرح إلى عش الزوجية

فؤاد المهندس
فؤاد المهندس
فؤاد المهندس

فستان لافت.. ملك زاهر تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لك نضارتك

وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لكِ نضارتكِ
وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لكِ نضارتكِ
وصفة سحرية تقضي على اسمرار البشرة بعد المصيف وتعيد لكِ نضارتكِ

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد