طلاب مدرسة إعدادية بالشرقية يتحرشون بطالبة .. ووالدها يستغيث

نشر بدر محمد استغاثة عاجلة مدعومة بالفيديو عبر جروب شكاوى وزارة التربية والتعليم عبر فيس بوك ، أكد خلالها من تعرض ابنته طالبة الإعدادية للتحرش في الشارع من مجموعة من طلاب مدرسة اخرى

حيث قال ولي الأمر في استغاثته :

استغيث بسيادتكم حيث أن إبنتي طالبه بالمرحلة الاعدادية الأزهـرية واثناء ذهابها للدروس تصادف خروج طلبة مدرسة العدلية الاعدادية بالشرقية ، وقامو بالتحرش بابنتي بل اكثر من ذلك قامو بنزع سروالها رغما عنها

وقمت بتحرير محضر بمركز شرطة بلبيس عقب معرفتي ببعض مرتكبي الواقعه ب محضر رسمى رقم ٩٤/١٦٨ أحوال مركز شرطة بلبيس في ٢١ /١٠ .

وبعد ذلك تلقيت تهديدات من أهالى وآباء هؤلاء الطلبه لإجباري علي التنازل ومعى مقطع فيديو بصحة أقوالي والله على ما اقول شهيد .

وأضاف ولي الأمر قائلا : هؤلاء ليسوا طلبة بالمرحلة الاعدادية بل هؤلاء ذئاب بشرية دمروا إبنتى نفسيا ومعنوياً وأدخلوها في حالة إكتئاب شديد

وطالب ولي الأمر بسرعة القبض علي هؤلاء المجرمين الذئاب البشرية حتي تتحقق العدالة ومعي مايفيد صحه اقوالي بـ مقطع فيديو لحدوث الواقعة .

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المدارس مع بدء العام الدراسي الحالي ، شددت خلالها على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة كافة السلوكيات الأخلاقية غير المقبولة داخل البيئة المدرسية مثل التنمر والعنف وذلك من خلال تفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تقديم الدعم النفسي والسلوكي اللازم الى جانب اعداد وتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة مما يسهم في ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم ، وكذلك الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للانضباط المدرسي وتطبيق احكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وأساليب التحفيز التربوي لضبط السلوك وتعزيز احترام القواعد داخل المدرسة