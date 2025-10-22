قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيزو يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام الاتحاد في الدوري
رسالة للعالم.. أحمد موسى يعلق على حضور الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
في حال فشل المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصين
رئيس الوزراء: الحكومة مهدت لقرار تحريك أسعار الوقود منذ عام
شوط أول - الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي
المحافظ يتفقد مرسى عبارة غرب أسوان الخدمي ويوجه بإحكام السيطرة عليه
تعرف على القصة الكاملة لحادث طلاب جامعة بنها بطريق أبو سمبل.. صور
محافظ أسوان يزور طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبوسمبل.. ويُحيل واقعةالحادث للتحقيق|صور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
مصرع عاملين إثر سقوطهما داخل مصعد كهربائي بشركة خاصة في طنطا
إسبانيا ترفض النظر في الدعوى المقدمة ضد نتنياهو بشأن السفينة مادلين
جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب مدرسة إعدادية بالشرقية يتحرشون بطالبة .. ووالدها يستغيث

طلاب مدرسة إعدادية بالشرقية يتحرشون بطالبة
طلاب مدرسة إعدادية بالشرقية يتحرشون بطالبة
ياسمين بدوي

نشر بدر محمد استغاثة عاجلة مدعومة بالفيديو عبر جروب شكاوى وزارة التربية والتعليم عبر فيس بوك ، أكد خلالها من تعرض ابنته طالبة الإعدادية للتحرش في الشارع من مجموعة من طلاب مدرسة اخرى

حيث قال ولي الأمر في استغاثته :

استغيث بسيادتكم حيث أن إبنتي طالبه بالمرحلة الاعدادية الأزهـرية واثناء ذهابها للدروس تصادف خروج طلبة مدرسة العدلية الاعدادية بالشرقية ، وقامو بالتحرش بابنتي بل اكثر من ذلك قامو بنزع سروالها رغما عنها 

وقمت بتحرير محضر بمركز شرطة بلبيس عقب معرفتي ببعض مرتكبي الواقعه ب محضر رسمى رقم ٩٤/١٦٨ أحوال مركز شرطة بلبيس في ٢١ /١٠ .

 وبعد ذلك تلقيت تهديدات من أهالى وآباء هؤلاء الطلبه لإجباري علي التنازل ومعى مقطع فيديو بصحة أقوالي والله على ما اقول شهيد . 

وأضاف ولي الأمر قائلا : هؤلاء ليسوا طلبة بالمرحلة الاعدادية بل هؤلاء ذئاب بشرية دمروا إبنتى نفسيا ومعنوياً وأدخلوها في حالة إكتئاب شديد

وطالب ولي الأمر بسرعة القبض علي هؤلاء المجرمين الذئاب البشرية حتي تتحقق العدالة ومعي مايفيد صحه اقوالي بـ مقطع فيديو لحدوث الواقعة .

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المدارس مع بدء العام الدراسي الحالي ، شددت خلالها على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة كافة السلوكيات الأخلاقية غير المقبولة داخل البيئة المدرسية مثل التنمر والعنف وذلك من خلال تفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تقديم الدعم النفسي والسلوكي اللازم الى جانب اعداد وتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة مما يسهم في ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم ، وكذلك الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للانضباط المدرسي وتطبيق احكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وأساليب التحفيز التربوي لضبط السلوك وتعزيز احترام القواعد داخل المدرسة

طالبة الإعدادية طلاب مدرسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

ترشيحاتنا

رانيا فريد شوقي

رانيا فريد شوقي تسترجع ذكريات الطفولة ولمة العيلة في القناطر: أيام الدفا والحب الحقيقي

أحمد السعدني

أحمد السعدني: انتظر عرض مسلسل لا ترد ولا تستبدل ولا أظن مشاركتي في ماراثون رمضان المقبل

مايان السيد

مايان السيد بعد عرض فيلم "ولنا في الخيال حب" في الجونة: من أجمل أيام حياتي

بالصور

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

شيري تطلق تحدي السلامة القصوى باختبار التصادم الجانبي على سيارة TIGGO9‎‏ ‏

شيري
شيري
شيري

بعد حصولها على ذهبية العالم.. محافظ الشرقية يكرم بطلة رفع الأثقال ريحاب رضوان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا
حادث سيارة تسلا

فيديو

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد