الزراعة: ندوات حول كيفية تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية الزراعية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 220 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 14 إلى 20 اكتوبر الجاري



وخلال هذا الاسبوع نظمت مديرية الطب البيطري بالقاهرة قافلة علاجية مجانية بالتبين وضواحيها، بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان، شملت علاج العديد من الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، والقيام بعمليات جس وسونار لتشخيص الحمل، وندوات إرشادية حول أهمية التحصينات والأمراض المشتركة والسعار. كما أسفرت حملات التفتيش عن ضبط أكثر من 700 كجم من اللحوم ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة عن إزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمحافظة، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية، كما نفذت مديرية الزراعة بالقليوبية ندوات إرشادية حول محصول الفاصوليا كأحد المحاصيل التصديرية الهامة وكيفية تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية الزراعية، كما تابعت المديرية حملة مكافحة القوارض بعد المحاصيل الصيفية.

ونفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قافلة بيطرية في قرية شبرابيل بمركز السنطة، قدمت خدماتها لـ 437 حيوانًا و 2700 طائر، كما واصلت مديرية الزراعة بالمنوفية المرور على الزراعات الشتوية وإزالة 32 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وعقدت اجتماعاً مع مديري الإدارات لمناقشة شئون القطاع، كما نفذت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية إرشادية مجانية بقرية كفر صناديد مركز تلا، كشفت وعالجت 2000 حالة دواجن وحمام ورومي، و200 حالة تناسلية وباطنة لأبقار وجاموس وماعز وخيول، كذلك واصلت مديرية الزراعة بكفر الشيخ المرور على الزراعات وفحص المحاصيل لضمان جودتها، ونفذت ندوة إرشادية عن محصول بنجر السكر، كما نفذت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية مجانية بقرية شرباص مركز فارسكور، قدمت خدمتها لـ 489 حيوانًا و 600 طائر، بالإضافة إلى تنظيم 4 ندوات إرشادية للتوعية بمرض السعار.

وتابعت مديرية الزراعة بالدقهلية عمليات حصاد الأرز ومنع حرق القش، ومتابعة صرف الأسمدة ومكافحة ذبابة الفاكهة وحملة مكافحة القوارض، وإزالة حالات تعدٍي على الأراضي الزراعية، وتنفيذ ندوات إرشادية وأيام حقل. ونفذت مديرية الطب البيطري قافلة علاجية مجانية بقرية دنجواي، شملت العلاج والتجريع واستخدام السونار للحالات التناسلية، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بالشرقية 28 قافلة بيطرية خدمت 9510 حيوانات، كما شنت حملات على ثلاجات اللحوم أسفرت عن ضبط حوالي 15 طن و 903 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك. كما تم تحصين 273 ألف و770 جرعة ضد الحمى القلاعية.

بينما أعلنت مديرية الزراعة بالبحيرة عن افتتاح موسم حصاد الأرز بكفر الدوار، ومتابعة جني القطن ومواقع تجميع قش الأرز، ومراقبة أعمال الجمعيات الزراعية. كما نفذت ندوتين إرشاديتين لمزارعي بنجر السكر وتدوير المخلفات، وأزالت 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، كما نظمت مديرية الزراعة بالإسكندرية احتفالًا بجني محصول القطن، وندوة إرشادية لمحصول القمح. كما تابعت فحص ورش النخيل لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في حدائق المنتزه وأنطونيادس والحيوان، وشاركت في مبادرة "سوق اليوم الواحد" وأزالت حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، كذلك نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح ندوة توعوية عن مرض السعار والأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.



فيما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس بالمرور على أسواق الماشية، وإجراء تقصي وبائي للحيوانات للتأكد من سلامتها الصحية، ولم يتم رصد أي حالات اشتباه بأمراض وبائية، كما واصلت مديرية الزراعة بالإسماعيلية متابعة أعمال جني القطن وزراعات بنجر السكر والبرسيم، ونفذت ندوة إرشادية لتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وأزالت حالات تعدي على الأراضي الزراعية. كما أعلنت مديرية الطب البيطري عن تحصين 108219 حيوانًا بلقاح الحمى القلاعية، كما واصلت مديرية الزراعة ببورسعيد متابعة زراعات بنجر السكر، ونفذت ندوة إرشادية للجني المُحسن لمحصول القطن، وأزالت حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، وتستمر في أعمال تطهير المساقي الخصوصية، كما واصلت مديرية الزراعة بدمياط المرور على الزراعات القائمة، خاصة زراعات القطن، والمرور على كومات قش الأرز لتوعية المزارعين باستغلاله في عمل الكومات السمادية أو كأعلاف غير تقليدية، وتفقدت تجربة تحويل قش الأرز إلى علف.

وعقدت مديرية الزراعة بشمال سيناء اجتماعًا مع مديري الإدارات لمتابعة سير العمل، وتابعت المزرعة الإرشادية بالعريش حيث تستمر معصرة الزيتون في عملها، والمرور على الزراعات القائمة. كما أعلنت مديرية الطب البيطري عن استمرار أعمال التحصين ضد الأمراض الوبائية، كما قامت مديرية الزراعة بجنوب سيناء بزيارة مفاجئة للإدارة الزراعية بمدينة رأس سدر لمناقشة مشكلات العمل ومنظومة كارت الفلاح، وتفقدت معصرة الزيتون بأبو صويرة، وتابعت أعمال مكافحة القوارض والزراعات المحيطة بشرم الشيخ.

ونفذت مديرية الزراعة بالفيوم المؤتمر الأول للنهوض بمحصول القمح للموسم 2025-2026، وندوة إرشادية مشتركة حول تقليل آثار الإجهاد الحراري على الماشية والدواجن، ودورة تدريبية لمكافحة دودة الحشد الخريفية. كما نفذت مديرية الطب البيطري قافلة وقائية بيطرية مجانية بقرية الربع، كما واصلت مديرية الزراعة بالمنيا المرور لمتابعة زراعات بنجر السكر والتأكد من خلوه من الأمراض الفطرية والحشرية، كما تم إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، كما شاركت مديرية الزراعة بأسيوط في افتتاح مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية، ورافقت محافظ أسيوط خلال تفقد مشروعات الصناعات الغذائية والسوق الحضري بالكوم الأحمر.

وخلال هذ الاسبوع ايضا شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج حملات على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، أسفرت عن ضبط 350 كجم من مصنعات اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما واصلت مديرية الزراعة بقنا المرور لفحص وتمشيط مساحات القصب وإعطاء التوصيات الفنية، ومتابعة أعمال حملة مكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية، كما عقدت مديرية الزراعة بالأقصر اجتماعاً مع مديري الإدارات لمناقشة قطاع الزراعة، وتستمر أعمال تطهير المساقي الخصوصية. كما قامت مديرية الطب البيطري بالمرور على أسواق الماشية وعمل تقصي وبائي نشط، كما عقدت مديرية الزراعة بأسوان اجتماعًا مع إدارات كوم أمبو ودراو ونصر النوبة وأسوان لوضع خطة العمل للموسم الشتوي، كما تم إزالة حالات تعدٍ بمدينة كوم أمبو.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.