لجنة إعلام الخدمة العامة تعقد أولى اجتماعاتها

عقدت لجنة "إعلام الخدمة العامة"، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أولى اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

وتم خلال الاجتماع، اختيار السيدة/ إيناس جوهر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، رئيسًا للجنة، والإعلامي عمرو خفاجي، مقررًا لها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وتم تحديد عدد من نقاط العمل، وتوزيع المهام على أعضاء اللجنة بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى تقديم ورقة عمل متكاملة.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية استعادة الدور الحقيقي لإعلام الخدمة العامة بوصفه إعلامًا وطنيًا يعبّر عن نبض المواطن ويعزز الانتماء والوعي المجتمعي، مع التركيز على تطوير المحتوى المقدم في وسائل الإعلام الرسمية بما يواكب تطلعات الجمهور ويحافظ في الوقت ذاته على المهنية والموضوعية، مشددين على ضرورة وضع رؤية جديدة تضمن تقديم نموذج لإعلام مسؤول يوازن بين حرية التعبير ومقتضيات الأمن القومي، ويعمل على دعم قيم المواطنة والتماسك المجتمعي، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال بما يتناسب مع الخصوصية المصرية وهويتها الثقافية.

شارك في الاجتماع د. منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيدة/ إيناس جوهر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والسيد/ حسن مدني، رئيس شبكتي القرآن الكريم والبرنامج العام الأسبق، ود. لمياء محمود، رئيس إذاعة صوت العرب الأسبق، والسيد/ أسامة راضي، رئيس قناة النيل للأخبار بالتليفزيون المصري، والسيدة/ دينا عثمان، رئيس قناة النيل الدولية، والإعلامي عمرو خفاجي، ومنال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري، والدكتورة/ هبة شاهين، عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس.