المفوضية الأوروبية: مصر تصدر لأوروبا 3 أضعاف ما تصدره أمريكا والصين والهند
زيزو يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام الاتحاد في الدوري
رسالة للعالم.. أحمد موسى يعلق على حضور الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
في حال فشل المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصين
رئيس الوزراء: الحكومة مهدت لقرار تحريك أسعار الوقود منذ عام
شوط أول - الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي
المحافظ يتفقد مرسى عبارة غرب أسوان الخدمي ويوجه بإحكام السيطرة عليه
تعرف على القصة الكاملة لحادث طلاب جامعة بنها بطريق أبو سمبل.. صور
محافظ أسوان يزور طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبوسمبل.. ويُحيل واقعةالحادث للتحقيق|صور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
مصرع عاملين إثر سقوطهما داخل مصعد كهربائي بشركة خاصة في طنطا
إسبانيا ترفض النظر في الدعوى المقدمة ضد نتنياهو بشأن السفينة مادلين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية تعقد أولى اجتماعاتها

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقدت لجنة "تطوير الصحافة الورقية والرقمية"، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أولى اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

وتم خلال الاجتماع، اختيار الكاتب الصحفي حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا للجنة، ورانيا مكرم محمود عبد الله، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مقررة لها. 

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وتم تحديد عدد من نقاط العمل، وتوزيع المهام على أعضاء اللجنة بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى تقديم ورقة عمل متكاملة. 

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية تطوير المحتوى الصحفي بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده صناعة الإعلام عالميًا، مع الحفاظ على قيم المهنة وثوابتها الراسخة، وشدد الأعضاء على ضرورة دعم المؤسسات الصحفية القومية والخاصة في تبني سياسات إنتاجية وتحريرية جديدة تواكب التطور التكنولوجي وتستجيب لتغيرات أنماط استهلاك المحتوى لدى الجمهور، فضلًا عن تعزيز القدرات المهنية للعاملين بالمجال عبر التدريب المستمر وتبني نماذج عمل مبتكرة تضمن استدامة الصحافة الورقية والرقمية معًا.

شارك في الاجتماع الدكتور عبد المنعم سعيد، والكاتب الصحفي حسن المستكاوي، والكاتب الصحفي حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي نبيل عمر، والدكتور أيمن عبد الوهاب، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، والكاتبة الصحفية أمينة خيري، والكاتب الصحفي جلال نصار، والكاتب الصحفي مصطفى محمد عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، ورانيا مكرم محمود عبد الله، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومحمد عز العرب محمد، مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية.

لجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية الإعلام المصري المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عصام الأمير

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مشغولات ذهبية

الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر

حالة الطقس

الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار

اموال

عايزين نحدث البيانات.. حبس شخصين نصبا على عملاء البنوك

قضايا الدولة

قضايا الدولة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامج "كن سفيرا"

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

الداخلية العرب: حجم التحديات المرتبطة بإنتشار المخدرات يفرض علينا حتمية تضافر الجهود

بالصور

أخبار السيارات| نصائح لتقليل استهلاك البنزين في سيارتك.. وكيا تطلق معطر برائحة البنزين للسيارات الكهربائية

شيري تطلق تحدي السلامة القصوى باختبار التصادم الجانبي على سيارة TIGGO9‎‏ ‏

بعد حصولها على ذهبية العالم.. محافظ الشرقية يكرم بطلة رفع الأثقال ريحاب رضوان

انفجار شاحن سيارة تسلا يثير مخاوف بشأن سلامة محولات الشحن غير المعتمدة

المتهمين

جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

