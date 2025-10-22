7.2 مليار يورو.. وزير الخارجية: قروض ميسرة واتفاقيات تعاون ضمن نتائج القمة المصرية الأوروبية|فيديو

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن الاتحاد الأوروبي يتشرف بتواجد الرئيس السيسي في العاصمة البلجيكية، في أول قمة من نوعها في تاريخ العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

واضاف، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن حزمة الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى مصر تصل إلى 4 مليارات يورو، كقروض ميسرة بإجمالي الحزمة التي تصل إلى 7.2 مليار يورو.



وأشار إلى أننا حصلنا على المليار الاول وسيتم التوقيع على اتفاق تحويل الأموال على 3 دفعات.



واسترسل: كما سيتم توقيع اتفاقية لتعميق التعاون العلمي وتبادل الطلاب والأساتذة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

