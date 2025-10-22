إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين

ردت الفنانة إلهام شاهين على الفيديو الذى تداول لها رفقة الفنانة هالة صدقي وهما يضحكان على حديث الفنانة لبلبة على هامش جلسة تكريم المخرج الراحل يوسف شاهين ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة التى تقيم حاليا ، والذى اعتبره البعض انه سخرية من حديث لبلبة مما اثار الجدل خلال الساعات الماضية.

إلهام شاهين: انا كنت عايزة اروح التواليت ولبلبة ملهاش اى علاقة

وقالت إلهام شاهين فى تسجيل صوتي عبر et بالعربي ، “الحقيقة انا مش المفروض اقول كنا بنقول ايه بس انا كنت بقول لهالة انا هموت واروح التواليت وهى كانت بتهزر وبتقولي مش هينفع نقوم الندوة قربت تخلص اعمليها مكانك ، عشان كدة شاورت ليسرا انها تخلص بسرعة ، مؤكدة ان الأمر ليست له علاقة بالفنانة لبلبة الذى وصفتها بصديقتها وعشرة العمر".

وعن الإنتقادات الكبيرة الذى حدثت على الفيديو خلال الساعات الماضية، قالت إلهام شاهين، "حاجة غريبة جداً الناس ليه يبفكروا كدة ودا عشان هما بيتنمروا علينا طول الوقت فمتخيلين إننا بنتنمر على بعض، بالعكس إحنا الفنانين متماسكين جداً واصحاب قوي، وما فيش حاجة هتوقع بينا

واختتمت إلهام شاهين حديثها ، قائلة: “اللي بيتصيدوا لنا دايماً حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط واضح إن إحنا أعداؤهم مش عارفة ليه، عايزين يخلقوا لنا غلط مش لاقيين غلط فبيخلقوا غلط ”.

مهرجان الجونة السينمائي

وكرم مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما تشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.