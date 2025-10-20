إلهام شاهين في ندوة يسرا: احنا أصدقاء زي ما كنا في دانتيلا بجد

حرصت الفنانة إلهام شاهين ، علي حضور ندوة تكريم الفنانة يسرا، بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وقالت الفنانة الهام شاهين: بحبك يا سيفا واحنا عايشين مع بعض كل يوم ، احنا أصدقاء زي ما كنا في دانتيلا بجد، حياتنا مش كلها فساتين ورقص احنا بنتعب عشان التمثيل.

وتواجد عدد كبير من الفنانين في ندوة تكريم الفنانة يسرا ، عن مرور 50 عاماً على انطلاقتها الفنية، وكان من أبرز الحضور : ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي وهاني رمزي وعمرو منسي والمخرج هاني خليفة وغيرهم.

وحرصت الفنانة يسرا ، على حضور السجادة الحمراء لفيلم إسكندرية كمان وكمان برفقة الفنان حسين فهمي ضمن فعاليات مهرجان الجونة احتفاءاً بذكرى يوسف شاهين.

وحضر عدد من النجوم على السجادة الحمراء لمشاهدة الفيلم أبرزهم ليليك وإلهام شاهين ويسرا اللوزي وروجينا وغيرهم.