المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
هيئة المطارات الإسرائيلية: اضطرابات غدا قبيل زيارة نائب ترامب
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية توطين صناعات الذكاء الاصطناعي والسيارات في مصر
أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
اتحاد الكرة يكشف حقيقة مكافآت الفراعنة الكبار وتعيينات المنتخبات الوطنية
أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح .. ويطالب بقرار قاسٍ ضده
فى ذكراها .. قصة تغيير صوت نعيمة الصغير والسبب فنانة شهيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

يسرا: فتحت 60 شنطة عشان ألاقي فستان الإرهاب والكباب لمعرضي في الجونة

نجلاء سليمان   -  
تصوير كيرلس صلاح

كشفت الفنانة يسرا عن احتفاظها بعدد كبير من الملابس الخاصة بأعمالها موضحة:" فتحت 60 شنطة عشان ألاقي فستان الإرهاب والكباب".

وقالت يسرا إنها ممتنة لكل من أضاف لها في حياتها ومن ساعدها على مشوارها التمثيلي و

تواجد عدد كبير من الفنانين في ندوة تكريم الفنانة يسرا عن مرور 50 عاماً على انطلاقتها الفنية أبرزهم ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي وهاني رمزي وعمرو منسي والمخرج هاني خليفة وغيرهم.

وحرصت الفنانة يسرا على حضور السجادة الحمراء لفيلم إسكندرية كمان وكمان برفقة الفنان حسين فهمي ضمن فعاليات مهرجان الجونة احتفاءاً بذكرى يوسف شاهين.

وحضر عدد من النجوم على السجادة الحمراء لمشاهدة الفيلم أبرزهم ليليك وإلهام شاهين ويسرا اللوزي وروجينا وغيرهم.

يحتفي مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثامنة بشكل استثنائي بمئوية أحد أكثر المخرجين العرب تأثيرًا وجموحًا في تاريخ السينما؛ يوسف شاهين.

"باب الحديد": معرض يُعيد تعريف السينما والمكان

يقوم المعرض على فكرة تحرير الصورة نحو فضاء تفاعلي، حيث تمتزج الذاكرة بالمسار المكاني، فمع دخول الزائر إلى معرض "باب الحديد"، يتجاوز كونه مُراقب على مسافة من الحدث،  ويتحرك إلى الداخل؛ يمنحه المعرض تجربة الانخراط بصريا وفكريا في رحلة شاهينيّة، أشبه بقطار قضبانه حكايات ومحطاته أفلام سينمائية؛ تُتَرجَم داخله الفيلموغرافيا إلى أنساق بصرية حيّة، بتصميم يجمع بين التراث والابتكار، والمواد البصرية والسمعية والتركيبات الفنية. يأتي المعرض كثمرة تعاون بين المخرجة والمنتجة ماريان خوري المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي، والمهندسة المعمارية شيرين فرغل مؤسسة ومديرة شركة JYStudios ومصممة المعرض، وبدعم من شركة أفلام مصر العالمية، والشريك الداعم للأثر مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

يستحضر المعرض تجربة حسية، مستوحاة من خصوصيّة فيلم "باب الحديد" البصرية والجوهرية، تتقاطع مع لقطات سينمائية من فيلموغرافيا شاهين، لتخرجها عن إطارها وتصنع منها نسيج لسرديّة بديلة مفعمة بالسحر؛ تستحضر شاهين كأنه يجلس في المقعد المجاور، ويأخذك في رحلة خاصة تعيد فيها اكتشاف سينماه، رحلة لا تنتهي بخروجك من المعرض، بل تبدأ.

وما يمنح معرض "باب الحديد" ثقلاً إبداعياً؛ هو محاولة إزاحة التجربة البصرية ذات الطابع المكاني، إلى تجربة مكانية، لا تكتفي بالعرض، بل تعيد اكتشاف الفيلم في مساحة مختلفة وتفاعلية، تؤطر سينما شاهين في حيّز جديد، لتتحول إلى محيط تفاعلي ينبض بالضوء والاحتمالات، إلى جانب كون فكرة تغيير الوسيط الذي نشاهد فيه السينما يمنحنا فرصة لإعادة اكتشاف السينما كفن، ويوفر لنا فرصة اختبار مشاعر جديدة لها حضور مادي.

يعود شاهين إلى الشاشة الذهبية، حيث تختار الجونة عرض أحد أهم التجارب الشاهينيّة الخالصة "إسكندرية كمان وكمان؟" ثالث أفلام سلسلة السيرة الذاتية التي تعتبر بمثابة نقطة تحوّل في السينما العربية، حين أعلن شاهين أن حياته تستحق أن تُروى. وإلى جوار فيلمه، تُعرض أربعة أعمال لمخرجين عرب تتلمّذوا على قلقه الوجودي وثورته وجموحه، واستلهموا من جرأته تلك القدرة النادرة على الوقوف والحكي، لم يسيروا على خطاه كظلٍ باهت، بل كمُريدين أتقنوا لغة البوح، ونسجوا من ذواتهم سردًا سينمائيًا حيًّا، أخذوا عنه الإيمان بأن السيرة ليست مجرد انكشاف، بل مقاومة، وبأن الحكي ليس رفاهية، بل ضرورة للنجاة.

