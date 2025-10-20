عروض نادي سينما الإسماعيلية بجامعة قناة السويس

في إطار التعاون بين المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، وجامعة قناة السويس وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تتواصل فعاليات نادي سينما الإسماعيلية تحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وقد أُقيمت فعاليات الأمس بجامعة قناة السويس، حيث تضمن البرنامج عرض مجموعة من الأفلام المتميزة بالتعاون مع كلية التجارة وكلية التربية النوعية بالجامعة.

وشملت العروض فيلمًا من إنتاج المركز القومي للسينما بعنوان "فليحيا أبو الفصاد" للمخرج حازم مصطفى، وفيلم "أزمة قلبية" للمخرج عمرو علي.

وعقب العروض، أُقيمت ندوة نقاشية أدارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي لمناقشة الأفلام مع الطلاب وتسليط الضوء على تجارب صناعها الشباب.

على أن تُستكمل العروض اليوم بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، في إطار سعي المركز القومي للسينما لنشر الثقافة السينمائية وإتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل مع تجارب سينمائية متميزة ومتنوعة.

يُذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا، والدعوة عامة للجمهور ومحبي الفن السابع لحضور فعالياته.