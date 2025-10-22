البحوث الزراعية يطلق الملتقى الثقافي الثاني لتعزيز الحجر الزراعي وسلامة الغذاء

أطلق مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الملتقى الثقافي الثاني بهدف تعزيز منظومتي الحجر الزراعي وسلامة الغذاء، وذلك تحت رعاية الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وافتتح الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس المركز، فعاليات الملتقى الذي تميز بطابعه الوطني والعربي، مشيدًا بالإنجازات العلمية والمؤسسية البارزة في مجاليه.

وشهد الملتقى تكريم عدد من مديري المعامل التابعة للمركز لاختيارها كـ "معامل مرجعية" لدول منظمة الكوميسا، تقديراً لكفاءتها وتميّزها الفني والعلمي، كما تم تكريم نخبة من العلماء المتميزين في المركز لإنجازاتهم البحثية المبتكرة.

وشارك في المنتدى البروفسير الدكتور إبراهيم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فضلا عن بعض قيادات وزارة الزراعة، وعدد من القيادات العلمية والبحثية، حيث تضمّن الملتقى عرضين علميين، الأول بعنوان "الحجر الزراعي العربي... حماية وتيسير.. بين الواقع والمأمول" قدمه الدكتور علي سليمان، مستشار المنظمة العربية للتنمية الزراعية ورئيس اللجنة التنسيقية للصحة والصحة النباتية بالوزارة.

وجاء العرض الثاني بعنوان "تقييم الالتزام بمعايير سلامة الغذاء في المنطقة العربية"، قدمته الدكتورة أماني الحفني، خبير المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

يأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية،

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على دعم منظومتي الحجر الزراعي وسلامة الغذاء وتعزيز التجارة البينية للسلع الزراعية، تحقيقًا للأمن الغذائي والتنمية المستدامة في مصر والمنطقة العربية.