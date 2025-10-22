قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
انفجار شاحنة وقود في نيجيريا يسقط 71 ضحية
أخبار البلد

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

محمد إبراهيم

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة لطلبة جامعة الإسكندرية وعدد من طلائع مصر من وزارة الشباب والرياضة إلى قيادة قوات المظلات.

وتضمنت الزيارة عرضاً تقديمياً عن نشأة وتطور قوات المظلات، أعقبها مشاهدة عدد من الأنشطة التدريبية التى ينفذها المقاتلون بميادين التدريب التخصصية والتى أظهرت مدى ما يتمتع به مقاتلوا قوات المظلات من إحترافية فى تنفيذ كافة المهام.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة جامعة السادات بالمنوفية إلى شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، وتابع الوفد خلال الزيارة منظومة العمل بالشركة
وما تتضمنه الشركة من منشآت وخطوط إنتاج لتقديم منتجاتها وفقاً لأحدث تكنولوجيا الصناعات الغذائية العالمية.
الغذائية العالمية.

وفى ختام الزيارتين أعرب الوفد عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على تنفيذ تلك الزيارات التى تسهم  فى التعرف على ما تمتلكه القوات المسلحة من إمكانيات وقدرات تمكنها فى حماية الأمن القومي المصري وكذلك الإطلاع على مختلف المشروعات التى نفذتها الدولة فى ضوء رؤيتها الإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.

