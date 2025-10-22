وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة لطلبة جامعة الإسكندرية وعدد من طلائع مصر من وزارة الشباب والرياضة إلى قيادة قوات المظلات.

وتضمنت الزيارة عرضاً تقديمياً عن نشأة وتطور قوات المظلات، أعقبها مشاهدة عدد من الأنشطة التدريبية التى ينفذها المقاتلون بميادين التدريب التخصصية والتى أظهرت مدى ما يتمتع به مقاتلوا قوات المظلات من إحترافية فى تنفيذ كافة المهام.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة جامعة السادات بالمنوفية إلى شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، وتابع الوفد خلال الزيارة منظومة العمل بالشركة

وما تتضمنه الشركة من منشآت وخطوط إنتاج لتقديم منتجاتها وفقاً لأحدث تكنولوجيا الصناعات

الغذائية العالمية.

وفى ختام الزيارتين أعرب الوفد عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على تنفيذ تلك الزيارات التى تسهم فى التعرف على ما تمتلكه القوات المسلحة من إمكانيات وقدرات تمكنها فى حماية الأمن القومي المصري وكذلك الإطلاع على مختلف المشروعات التى نفذتها الدولة فى ضوء رؤيتها الإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.