قافلة طبية لـ طلاب مدارس مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، أعمال القافلة الطبية لطلبة المدارس بمطروح ، التى أقيمت بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وشركة بدرالدين للبترول واستهدفت نحو 250 طالب.

وشملت القافلة تقديم خدمات المسح الطبي والكشف والتحاليل والعلاج اللازم لطلاب المدارس بالمجان، وذلك بمدرسة وادى ماجد الإعدادية على مدار اليومين الماضين ٢٠ ـ ٢١ أكتوبر الجارى فى تخصصات( أطفال ، قلب ، أنف وأذن، جراحة، جلدية، والتحاليل الطبية المختلفة ) وذلك بالتنسيق بين مديريتى الصحة والتربية والتعليم بالمحافظة.

ووجه محافظ مطروح، الشكر لجهود المشاركة المجتمعية الفعالة لمؤسسة مصر الخير برئاسة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير و شركة بدر الدين للبترول برئاسة المهندس خالد السيد صالح رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين والعضو المنتدب لتعاونهم الدائم مع المحافظة في توفير مزيد من الخدمات خاصة الطبية، مؤكدا تقديم كافة أوجه الدعم لتلك المبادرات وتذليل أى عقبات لتحقيق الإستفادة المرجوة منها لأبناء المحافظة.

من ناحية أخرى، وفى وقت سابق إستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة اللواء دكتور إسماعيل عبد الرحمن وبحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ ،و اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام وأمل عوض منسق وحدة حقوق الانسان بالمحافظة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لجهود المجلس إيماناً برسالته السامية ، مشيداً بالتعاون بين المحافظة والمجلس في تدريب عدد من منسقى وحدات حقوق الإنسان في عدد من القطاعات التنفيذية بالمحافظة على مدار يومين بعدد ٣٠ متدربا بمكتبة مصر العامة ، من خلال عدد من ورش العمل والمحاضرات للتعريف بالمجلس وجهوده في متابعة الالتزام بتطبيق القانون والحرص على وضع حقوق الانسان في الأولويات في كافة المجالات.

وأضاف على أهمية التواصل المستمر لتبادل الخبرات والاستماع لكافة الآراء والمقترحات والتعرف على كل جديد في مجال حقوق الانسان في إطار جهود الدولة ومبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في بناء الإنسان فكرياً وصحياً وثقافياً واجتماعياً ..وقبل ذلك إنسانيا بما يحافظ على كرامته ويصون إنسانيته التى كرمها الله عز وجل .

وقام الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ بتسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين بعدد ٣٠ متدرب.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، الشكر والتقدير لجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحرصه على تنظيم ورش عمل بمطروح مرحباً بتنظيم مزيد من الفعاليات والزيارات القادمة لمطروح مع تقديم كافة أوجه الدعم لدور المجلس والتعاون في تنفيذ العديد من الدورات واللقاءات وورش العمل.

مع التأكيد على أهمية استفادة المتدربين من ورش العمل وتحقيق المرجو من أجل مزيد من الحياة الكريمة لأهالي مطروح.

يذكر أن وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى محافظة مطروح ضم كلا من: اللواء دكتور اسماعيل عبدالرحمن عصو المجلس وامين لجنة التدريب، وعلا نجاح مديرة لجنة التدريب وبنا القدرات بالمجلس ، وطه القصراوي مدير وحده البحث ، ونجوي ابراهيم مديره اللجنة التشريعية.