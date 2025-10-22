إحالة أوراق سائق للمفتى لاتهامه و5 آخرين بإنهاء حياة شخص في القليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، إحالة أوراق سائق لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، لاتهامه هو و5 أخرين بقتل شخص بعيار ناري داخل أرضه الزراعية، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر ديسمبر للنطق بالكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 43833 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5467 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "هاني ج ح"، 42 سنة، سائق، مقيم الجعافرة مركز شبين القناطر، و"محمد ع س"، 17 سنة، نجار موبيليا، مقيم كوم السمن شبين القناطر، و"ياسر خ ع"، 23 سنة، فكهاني، مقيم الجعافرة شبين القناطر، و"محمد أ س"، 16 سنة، سائق توك توك، مقيم كوم السمن شبين القناطر، و"محمود س ق"، 35 سنة، هارب، عاطل، مقيم الجعافرة شبين القناطر، و"محمد ن ق"، 35 سنة، هارب، عاطل، مقيم الجعافرة شبين القناطر، لأنهم في يوم 1 / 1 / 2024، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه مصطفي أشرف السيد محمد الحسيني، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المجني عليه والمتهمين الثاني والسادس، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، مستأجرين السيارة الرقمية "ر ق 8982" قيادة المتهم الخامس، وأعدوا لذلك سلاحا ناريا غير مششخنا "بندقية خرطوش"، حاشوها بالطلقات، ونفاذا لما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده بإحدي الأراضي الزراعية، وما أن ظفروا به حتي أطلق الأول صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري إحرازه، بنية إزهاق روحه، فأحدثت ما به من إصابات أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهمين من الثاني حتي السادس على مسرح الجريمة، شادين من أذره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بتأليف تشكيل عصابي غرضه الإتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "فردي، بندقيتي" خرطوش، وحازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني، أحرزا جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.