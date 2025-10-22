قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
ميدو يرد على تصريحات ياسين منصور الخاصة بتشجيع 70% من الشعب لـ الأهلي
استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم
ملتقى الجالية الفلسطينية في بلجيكا يرحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل
الرئيس السيسي يستقبل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
الرئيس السيسي يبحث مع مسؤولة أوروبية تنفيذ خطة ترامب في غزة وجهود مصر في الهجرة
أوضاع إنسانية وصحية كارثية يعيشها الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب.. تفاصيل
حسام حسن ويورتشيتش ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2025
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير إنجاز علمي جبار .. وافتتاحه سيعزز السياحة
مدبولي: القمة المصرية الأوروبية الأولى تتويج لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة أوراق سائق للمفتى لاتهامه و5 آخرين بإنهاء حياة شخص في القليوبية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، إحالة أوراق سائق لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، لاتهامه هو و5 أخرين بقتل شخص بعيار ناري داخل أرضه الزراعية، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر ديسمبر للنطق بالكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 43833 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5467 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "هاني ج ح"، 42 سنة، سائق، مقيم الجعافرة مركز شبين القناطر، و"محمد ع س"، 17 سنة، نجار موبيليا، مقيم كوم السمن شبين القناطر، و"ياسر خ ع"، 23 سنة، فكهاني، مقيم الجعافرة شبين القناطر، و"محمد أ س"، 16 سنة، سائق توك توك، مقيم كوم السمن شبين القناطر، و"محمود س ق"، 35 سنة، هارب، عاطل، مقيم الجعافرة شبين القناطر، و"محمد ن ق"، 35 سنة، هارب، عاطل، مقيم الجعافرة شبين القناطر، لأنهم في يوم 1 / 1 / 2024، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه مصطفي أشرف السيد محمد الحسيني، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المجني عليه والمتهمين الثاني والسادس، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، مستأجرين السيارة الرقمية "ر ق 8982" قيادة المتهم الخامس، وأعدوا لذلك سلاحا ناريا غير مششخنا "بندقية خرطوش"، حاشوها بالطلقات، ونفاذا لما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده بإحدي الأراضي الزراعية، وما أن ظفروا به حتي أطلق الأول صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري إحرازه، بنية إزهاق روحه، فأحدثت ما به من إصابات أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهمين من الثاني حتي السادس على مسرح الجريمة، شادين من أذره على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بتأليف تشكيل عصابي غرضه الإتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "فردي، بندقيتي" خرطوش، وحازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني، أحرزا جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

القليوبية محكمة الخانكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

الاتحاد السكندري

تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور

كلينتون

مجلس النواب الأمريكي يسعى للتحقيق مع بيل كلينتون في فضيحة إبستين

ترشيحاتنا

مصنع جديد

افتتاح خط إنتاج جديد للمكملات الغذائية باستثمارات 200 مليون جنيه

الاجتماع السنوي لمطارنة الكنيسة اللاتينية

المطران كلاوديو لوراتي يشارك في الاجتماع السنوي لمطارنة الكنيسة اللاتينية في البلاد العربية

معبر رفح

لاستقبال الفلسطينيين.. رفع درجة الاستعداد بالمنافذ الحدودية والمنشآت الصحية بشمال سيناء

بالصور

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين
استهلاك البنزين
استهلاك البنزين

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

أضرار خل التفاح.. تعرف عليها قبل استخدامه يوميا

أضرار خل التفاح
أضرار خل التفاح
أضرار خل التفاح

آلاف العمال في ورطة بعد إعلان جنرال موتورز إيقاف إنتاج شاحنتها الكهربائية

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد