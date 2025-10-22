طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق، تعتبر مكرونة بالثوم والزيت من الوصفات السريعة والبسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة.

هذه الوصفة لذيذة جدًا ومناسبة للأيام التي لا نملك فيها وقتًا طويلًا في المطبخ، للشيف سارة الحافظ.

المكونات لطريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

250 جرام مكرونة نوع حسب الرغبة

4 فصوص ثوم مفرومة ناعم

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر مجروش اختياري

ملح حسب الذوق

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

مكرونة

في وعاء كبير، قم بغلي ماء مع قليل من الملح، ثم أضف المكرونة واطبخها حسب التعليمات على العبوة حتى تنضج.

في مقلاة على نار متوسطة، سخن زيت الزيتون ثم أضف الثوم المفروم وقلبه بسرعة حتى يصبح لونه ذهبيًا دون أن يحترق.

أضف الفلفل الأحمر المجروش والملح إلى الزيت والثوم وحرّك المزيج جيدًا.

صفّ المكرونة من الماء وأضفها إلى المقلاة مع الثوم والزيت، ثم قلبها جيدًا حتى تتغطى المكرونة بالصوص.

التقديم

ضع المكرونة في طبق التقديم وزينها بالبقدونس المفروم، وقدّمها ساخنة مع شرائح من الجبن المبشور إن رغبت.

نصائح لتحضير مكرونة مثالية

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

لا تترك الثوم على النار لفترة طويلة حتى لا يصبح مرًا.

استخدم زيت زيتون بكر ممتاز لتحصل على نكهة غنية.

يمكن إضافة بعض المكسرات المحمصة مثل الصنوبر لإضافة قرمشة لذيذة.

فوائد هذه الوصفة

هذه الوصفة لا تتطلب وقتًا أو مكونات كثيرة، وهي غنية بالزيتون الذي يحتوي على مضادات أكسدة مفيدة للصحة، كما أن الثوم يعزز المناعة وله فوائد عديدة.