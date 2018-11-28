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طريقة عمل مكرونة بالثوم والبقدونس بأسهل الخطوات

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:25 ص
مكرونة بالثوم والبقدونس
مكرونة بالثوم والبقدونس
هاجر هانئ
نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالثوم والبقدونس بأسهل الخطوات من مطبخ الشيف منال العالم.

المقادير
500 جرام مكرونة صدف أو فيونكات
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
5 فص ثوم مهروس
1/4 كوب بقدونس مفروم
1 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة قرفة
1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود
1/4 كوب جبن برميزان مبروش
1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة 

طريقة التحضير
-في قدر عميق ضعي كمية وفيرة من الماء. أضيفي ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من زيت الذرة. ضعي القدرعلى نار متوسطة ليغلي الماء بقوة.
-أضيفي المكرونة. دعي المكرونة تطهي لمدة ٨ دقائق.
-في قدر متوسط الحجم ضعي الزيت والثوم. ضعي القدر على نار متوسطة. باستعمال ملعقة خشبية قلبي الثوم إلى أن تتصاعد رائحته.
-أضيفي البقدونس. صفي المكرونة وأضيفيها مباشرة على الثوم. أضيفي الملح، القرفة والفلفل. قلبي المعكرونة لمدة دقيقتن إلى أن تتشرب بالثوم والبقدونس.
-في طبق تقديم واسع أسكبي المكرونة. أنثري الجبن والشطة على المكرونة ثم قدميها.
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