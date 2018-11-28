نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالثوم والبقدونس بأسهل الخطوات من مطبخ الشيف منال العالم.





المقادير

500 جرام مكرونة صدف أو فيونكات

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

5 فص ثوم مهروس

1/4 كوب بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة قرفة

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1/4 كوب جبن برميزان مبروش

1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة





طريقة التحضير

-في قدر عميق ضعي كمية وفيرة من الماء. أضيفي ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من زيت الذرة. ضعي القدرعلى نار متوسطة ليغلي الماء بقوة.

-أضيفي المكرونة. دعي المكرونة تطهي لمدة ٨ دقائق.

-في قدر متوسط الحجم ضعي الزيت والثوم. ضعي القدر على نار متوسطة. باستعمال ملعقة خشبية قلبي الثوم إلى أن تتصاعد رائحته.

-أضيفي البقدونس. صفي المكرونة وأضيفيها مباشرة على الثوم. أضيفي الملح، القرفة والفلفل. قلبي المعكرونة لمدة دقيقتن إلى أن تتشرب بالثوم والبقدونس.