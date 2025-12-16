أحمد شوبير: الرياضة المصرية تمتلك مقومات النجاح.. والحل في الفكر والإدارة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الرياضة المصرية تمتلك جميع مقومات النجاح، مشددًا على أن تكرار لوم نقص الإمكانيات لم يعد مبررًا في الوقت الحالي، خاصة مع توافر الدعم المادي واللوجيستي والبنية التحتية القادرة على إحداث طفرة حقيقية.

وقال شوبير، في تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي، إن استمرار الحديث عن ضعف الدعم أو قلة الإمكانيات غير منطقي، موضحًا أن مصر لديها إمكانيات كبيرة يمكن من خلالها تحليل المشكلات وتطوير منظومة الرياضة وكرة القدم بشكل عام، متسائلًا إن كانت الأزمة الحقيقية تكمن في الفكر أو الإدارة أو دور الإعلام أو وعي الجماهير.



وأضاف أن الحل يبدأ بتقييم شامل وموضوعي للأوضاع الحالية، من خلال تحديد أوجه القصور بوضوح، والاستفادة من التجارب الناجحة، وعلى رأسها التجربة المغربية.

وأوضح أن نجاحها لم يكن محض صدفة، بل نتيجة عمل علمي وتخطيط مدروس.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أهمية التعلم من الأشقاء والاستفادة من خبراتهم بروح إيجابية، معتبرًا أن تبادل الخبرات والتفكير المنهجي يمثلان الطريق الأمثل لتطوير الرياضة المصرية وتحقيق النجاحات المستدامة.