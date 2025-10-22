حسام حسن ويورتشيتش ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2025

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2025، والتي شهدت تواجد كل من حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وكرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني الكرواتي لفريق بيراميدز.

وجاء ترشيح حسام حسن بعد نجاحه في قيادة منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليحقق إنجازًا جديدًا للكرة المصرية بعد غياب دام 8 سنوات عن البطولة العالمية.

وتميز حسام حسن بإعادة الانضباط التكتيكي والروح القتالية للاعبي المنتخب، ما ساهم في استعادة ثقة الجماهير.

أما يورتشيتش، فنجح في حجز مكانه ضمن قائمة المرشحين بعد موسم تاريخي مع بيراميدز، قاد خلاله الفريق للتتويج بثلاثة ألقاب قارية غير مسبوقة في عام واحد، هي: دوري أبطال إفريقيا، وكأس القارات الثلاث، وكأس السوبر الإفريقي، إلى جانب تصدر بيراميدز تصنيف الأندية الإفريقية بنهاية الموسم.

ومن المقرر أن يُعلن "كاف" عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا ضمن فعاليات حفل جوائز الأفضل لعام 2025، والذي سيقام خلال شهر ديسمبر المقبل.