مدبولي: القمة الأوروبية تؤكد أهمية مصر.. والمحافظون مطالبون بضبط الأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن هذا الأسبوع يشهد عددا من الفعاليات الهامة وأولها القمة المصرية الأوروبية الأولى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تعقد لأول مرة مشيرا الى ان الاتحاد الأوروبي يثمن جهود مصر لترسيخ أسس التعاون والشراكات الاستراتيجية.

وأضاف أنه تم عقد الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أن الفترة المقبلة سوف تشهد الإجراءات القوية لنهوض الاقتصاد المصري.

وأشار مدبولي إلى أنه عقد اجتماع مجلس المحافظين لافتا إلى أنه وجه المحافظين بالرقابة علي الأسواق وضبط الأسعار والأسواق والتنسيق مع غرف التجارية لضبط الأسواق وتوافر السلع .

كما أشار إلى انه وجه المحافظين بالاستعداد لموسم الأمطار والسيول في فترة الشتاء حتي لا يحدث أي مشكلات في المحافظات .

وأكد أن دور الحكومة في الانتخابات البرلمانية هو تسير وتنظيم العملية الانتخابية حتي يستطيع المواطن بالادلاء بأصواتهم بحياد شديد.