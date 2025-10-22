رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه وجه المحافظين بالتصدي للمعتدين علي أراضي طرح النهر لافتا إلى أن هذه الأراضي في فترة من فترات السنة تغمر بالماء، مشيرا إلى انه أكد على إزالة التعديات على حرم نهر النيل ويتم مراجعة دائمة علي خلو نهر النيل من التعديات .

وأضاف رئيس الوزراء أنه تسلم تقريرا من محافظ البنك المركزي ووزير المالية بما حدث في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين مع الوفد المصري ركز على عرض جهود مصر اقتصاديا وما أظهره الاقتصاد

المصري من مرونة في عدد من القطاعات كما تم عرض برنامج الطروحات وتداعيات بطء وتيرة الطرح مشيرا إلى أن مراجعة صندوق النقد للبرنامج المصري قريبا جدا .

وأكد رئيس الوزراء أنه ناقش آخر استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير، وأنه يتابع يوميا الاستعدادات مؤكدا أن المتحف هدية مصر للعالم أجمع.