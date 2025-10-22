قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: نركز على دعم الألعاب الفردية ونطور مهارات الشباب
مدبولي يشكر صدى البلد ويرد على هجوم المواطنين بسبب قرار رفع سعر البنزين والسولار
خالد الغندور يسأل الجمهور عن توقعاته لمباراة الأهلي والإتحاد السكندري
مدبولي يؤكد استمرار جهود الدولة لتحسين حياة المواطن المصري
مدبولي: تكلفة سعر لتر السولار على الدولة 20 جنيها
الوزراء: تخصيص جلسة مسائية لاختبارات المتقدمين لشغل الوظائف العامة
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023

منار عبد العظيم

 أكد اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، أن المستشفيات المصرية استقبلت منذ السابع من أكتوبر 2023 آلاف الجرحى والمصابين الفلسطينيين، حيث تم تقديم العلاج والرعاية الطبية لهم في إطار الدعم المصري المستمر لأهل غزة. 

وأضاف مجاور، أن السلطات المصرية تعمل بلا توقف على تسهيل مرور المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري لضمان تلبية احتياجات القطاع في ظل الظروف الصعبة.

وفي السياق ذاته، أشاد وفد برلماني دنماركي خلال زيارتهم لمعبر رفح بالدور المصري البارز في إدخال المساعدات إلى غزة، مثمنين جهود مصر في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

 كما لفتوا إلى أهمية استمرار التنسيق الدولي لتوفير المساعدات الإنسانية في هذه الأوقات الحرجة.

من جانبه، أكد محافظ شمال سيناء أن معبر رفح من الجانب المصري لم يُغلق منذ السابع من أكتوبر 2023، ما يتيح مرور المساعدات والجرحى بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن مصر تظل دائمًا في طليعة الجهود الإغاثية لمساعدة الشعب الفلسطيني.

