محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023

أكد اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، أن المستشفيات المصرية استقبلت منذ السابع من أكتوبر 2023 آلاف الجرحى والمصابين الفلسطينيين، حيث تم تقديم العلاج والرعاية الطبية لهم في إطار الدعم المصري المستمر لأهل غزة.

وأضاف مجاور، أن السلطات المصرية تعمل بلا توقف على تسهيل مرور المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري لضمان تلبية احتياجات القطاع في ظل الظروف الصعبة.

وفي السياق ذاته، أشاد وفد برلماني دنماركي خلال زيارتهم لمعبر رفح بالدور المصري البارز في إدخال المساعدات إلى غزة، مثمنين جهود مصر في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

كما لفتوا إلى أهمية استمرار التنسيق الدولي لتوفير المساعدات الإنسانية في هذه الأوقات الحرجة.

من جانبه، أكد محافظ شمال سيناء أن معبر رفح من الجانب المصري لم يُغلق منذ السابع من أكتوبر 2023، ما يتيح مرور المساعدات والجرحى بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن مصر تظل دائمًا في طليعة الجهود الإغاثية لمساعدة الشعب الفلسطيني.