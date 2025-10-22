منتخب مصر مرشح لجائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2025

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن قائمة المنتخبات المرشحة للفوز بجائزة أفضل منتخب إفريقي لعام 2025، والتي شهدت تواجد منتخب مصر، بعد تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بقيادة المدير الفني حسام حسن.

جاء ترشيح المنتخب المصري تقديرًا للمستويات القوية التي قدمها خلال مشوار تصفيات المونديال، حيث تصدر مجموعته عن جدارة، وحقق سلسلة من النتائج الإيجابية، ما أسهم في إعادة الثقة إلى الكرة المصرية على الصعيد القاري والدولي.

وضمت قائمة المرشحين إلى جانب مصر كلًا من:

منتخب المغرب

منتخب المغرب تحت 20 سنة

منتخب الجزائر

منتخب تونس

منتخب كاب فيردي

منتخب كوت ديفوار

منتخب السنغال

منتخب جنوب إفريقيا

منتخب غانا

ومن المقرر أن يُعلَن عن الفائز بالجائزة خلال حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2025، الذي ينظمه "كاف" في ديسمبر المقبل.