بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الأب إسحق مرقس لانتخابه مسؤولا لكهنة البرادو بمصر

تقدم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بخالص التهنئة إلى الأب إسحق مرقس، لانتخابه رئيسًا ومسؤولًا لكهنة البرادو بمصر، خلفًا للأب يوحنا بخيت.

وأعرب غبطته، باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسه، عن خالص الشكر والتقدير للأب يوحنا بخيت على مسيرته المخلصة في الخدمة التي قدمها بكل أمانة ومحبة.

كما رفع غبطته الصلاة إلى الرب يسوع، أن يرافق الأب إسحق مرقس في خدمته الجديدة، ويمنحه نعمة الحكمة والقوة، ليواصل عمل النعمة في الكنيسة من أجل اقتناء النفوس للمسيح يسوع، رأس الكنيسة وراعي النفوس.