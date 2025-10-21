نشاط رعوي لنيافة الأنبا إيلاريون بكنائس الخطاطبة

زار نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة والمشرف على كنائس مدينة السادات، كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا المعمدان بالخطاطبة في مدينة السادات، حيث صلى نيافته صلوات العشية، وتفقد منشآت الكنيسة والخدمات التي تقدمها.

صلاة القداس الإلهي

وعقب صلوات العشية، قدم كورال الكنيسة فقرات ترانيم وألحان احتفالًا بزيارة نيافته الأولى للكنيسة.

هذا وفي اليوم التالي، صلى نيافة الأنبا إيلاريون القداس الإلهي في كنيسة القديس الأنبا شنوده "رئيس المتوحدين" بالخطاطبة، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٥٠ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و ٢٠ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ)، و ٣ آخرين في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما سام نيافته خلال القداس الخادم ميشيل نجاح شماسًا كاملًا باسم دياكون شنوده، والخادم إبراهيم حليم شماسًا كاملًا باسم دياكون يوحنا.

احتفلت الكنيسة عقب صلاة القداس بزيارة نيافته الأولى لها، وقدم أبناء الكنيسة فقرات روحية.



يُذكر أن كنيسة القديس الأنبا شنوده بالخطاطبة دشّنها مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث في عام ١٩٩٥م.