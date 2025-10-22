قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه
چون ادوارد وفيريرا يُجهزان قائمة الراحلين عن الزمالك
إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية وايومنج الأمريكية بسبب عبوة ناسفة
مانشستر سيتي لـ عمر مرموش بعد عودته من الإصابة: «مرحب برجوعك يا برنس»
أحمد عادل: شيكابالا تم إجباره على الاعتزال.. وريبيرو لم يكن على مستوى الأهلي
ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض
دعاء آخر يوم من شهر ربيع الآخر.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
«الفقي»: مصر وعاء حضاري مُتجدّد لا ينضب وأي اكتشاف أثري بها يتصدّر الصحف العالمية|فيديو
بدء أعمال هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص
بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد
برعاية رئيس الوزراء وحضور نجوم السياسة والفن.. اليوم احتفالية خاصة بمئوية روزاليوسف
النجم التركي سركان شاي أوغلو: الجونة «مكان خلاب» وسأزور الأهرامات في أقرب وقت |فيديو

قال النجم التركي سركان شاي أوغلو إن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مدينة الجونة، مشيرًا إلى أنها جميلة جدًا، وأضاف: "كنت متوقعًا أن تكون بهذا الجمال".


وتابع خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "الجونة مكان خلاب، وهي مدينة جديدة وجميلة للغاية، وسمعت كثيرًا عن الأهرامات، لكني سأزورها قريبًا بالتأكيد".

وعن سر نجاح الدراما التركية التي تحظى بمتابعة واسعة في العالم العربي، قال: "أعتقد أن لدينا أشياء كثيرة مشتركة، سواء في طريقة الإحساس أو التفكير، فكلتانا متشابهتان في المشاعر.. نحن أناس عاطفيون، نحب أن نظهر عواطفنا ولا نتردّد في التعبير عنها".


وأضاف: "أعتقد أن أعمالنا الفنية تقرّبنا من بعضنا البعض، وتجعل الناس يفهمون بعضهم بشكل أعمق، وتثير فضول الجميع للتعرّف إلى ثقافات الأمم الأخرى.. وأظن أن الإخلاص قيمة عالمية يفهمها الجميع، لأنها تنطق بكل اللغات وتعبُر كل الحدود".


وعن أكثر الأعمال التي قدّمها وتلقى صدى لدى الجمهور المصري والعربي، قال: "لا أعرف تحديدًا أي عمل هو الأكثر مشاهدة، لكن أعتقد أن مسلسل (موسم الكرز) من أكثر الأعمال المعروفة لدى الناس".


أما عن مشاهدته للأفلام المصرية والعربية، فأشاد بفيلم "إسكندرية ليه"، قائلًا: “حاولت مشاهدته أكثر من مرة، وأعتقد أنني شاهدته كاملًا مرة واحدة.. أعجبني كثيرًا، لأن أسلوبه رائع ويحمل قدرًا من التوازن بين الدراما والنقد، ويعكس الثقافة المصرية بشكل جميل”.

