النجم التركي سركان شاي أوغلو: الجونة «مكان خلاب» وسأزور الأهرامات في أقرب وقت |فيديو

قال النجم التركي سركان شاي أوغلو إن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مدينة الجونة، مشيرًا إلى أنها جميلة جدًا، وأضاف: "كنت متوقعًا أن تكون بهذا الجمال".



وتابع خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "الجونة مكان خلاب، وهي مدينة جديدة وجميلة للغاية، وسمعت كثيرًا عن الأهرامات، لكني سأزورها قريبًا بالتأكيد".

وعن سر نجاح الدراما التركية التي تحظى بمتابعة واسعة في العالم العربي، قال: "أعتقد أن لدينا أشياء كثيرة مشتركة، سواء في طريقة الإحساس أو التفكير، فكلتانا متشابهتان في المشاعر.. نحن أناس عاطفيون، نحب أن نظهر عواطفنا ولا نتردّد في التعبير عنها".



وأضاف: "أعتقد أن أعمالنا الفنية تقرّبنا من بعضنا البعض، وتجعل الناس يفهمون بعضهم بشكل أعمق، وتثير فضول الجميع للتعرّف إلى ثقافات الأمم الأخرى.. وأظن أن الإخلاص قيمة عالمية يفهمها الجميع، لأنها تنطق بكل اللغات وتعبُر كل الحدود".



وعن أكثر الأعمال التي قدّمها وتلقى صدى لدى الجمهور المصري والعربي، قال: "لا أعرف تحديدًا أي عمل هو الأكثر مشاهدة، لكن أعتقد أن مسلسل (موسم الكرز) من أكثر الأعمال المعروفة لدى الناس".



أما عن مشاهدته للأفلام المصرية والعربية، فأشاد بفيلم "إسكندرية ليه"، قائلًا: “حاولت مشاهدته أكثر من مرة، وأعتقد أنني شاهدته كاملًا مرة واحدة.. أعجبني كثيرًا، لأن أسلوبه رائع ويحمل قدرًا من التوازن بين الدراما والنقد، ويعكس الثقافة المصرية بشكل جميل”.