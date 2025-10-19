ولا في الخيال.. “لميس الحديدي” تعلق على سرقة اللوفر

علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على إغلاق متحف اللوفر في باريس عقب عملية سرقة المتحف، قائلة باستغراب: “لا في الأفلام! أنا مذهولة، ده محدش قالهم إنتوا رايحين فين؟ سرقة متحف اللوفر!!”

وأضافت عبر برنامجها "الصورة"، الذي تقدمه على شاشة "النهار": “خبر اليوم لا في الخيال ولا في الأفلام، وكأنها سلسلة أفلام أوشن بكل أجزائها. تسع قطع من أهم القطع، وهي لنابليون بونابرت وأوجيني التي افتتحت قناة السويس.”

واستطردت قائلة: “7 دقائق سرقت فيها 9قطع أثرية لا تُقدّر بثمن. طلعوا فوق بمنشار خشب".

واختتمت : “مش معنى إن اللوفر اتسرق إننا منخافش على أثارنا صحيح كل المتاحف هذا يعلمنا نحط كاميرات داخل قاعات الترميم وأجهزة أنذار عشان محدش يطلع يقول أهو ماكل المتاحف ببتسرق لازم نخاف على حاجتنا لانها تمثل التاريخ كله”.