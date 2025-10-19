قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد 23 فلسطينيا برصاص وقصف الاحتلال مناطق متفرقة من غزة
الكشف عن شاحنة رام Dakota Warlock.. لمحبي الـ بيك أب الأمريكية
اللي خان هيخون تاني| أحمد موسى: اللي شتم الجيش في 2011 مش هصدقه ولو طاف الكعبة
صندوق النقد: توقعات بنمو اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 4.1 % في 2025
وزير الأوقاف يستقبل وزير خارجية المالديف لبحث تعزيز التعاون الدعوي والتدريبي
للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب
أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر
أحمد شوبير: ليفربول في أزمة حقيقية.. والموسم مهدد بأن يكون للنسيان
الأهلي براند.. ياسين منصور: الأحمر يستحق اللعب في أوروبا
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025.. دليلك الشامل
أحمد موسى: على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين متحف اللوفر
تعرف علي برنامج الأهلي استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: سرقة متحف اللوفر جريمة تهز العالم.. ووزيرة الثقافة الفرنسية: المتاحف أصبحت هدفًا لعصابات غسل الأموال

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

وصف الإعلامي أحمد موسى حادث سرقة متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس بأنه جريمة لا تصدق، مؤكدًا أن الواقعة تمثل فضيحة أمنية مدوية في واحدة من أكثر المناطق حراسة في العالم، حيث يضم المتحف أشهر الكنوز الفنية والتاريخية التي تعود إلى قرون.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، إن تفاصيل العملية تثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ إن الكاميرات لم ترصد أي حركة خلال تنفيذ السرقة، رغم استخدام اللصوص شاحنة ورافعة وسلمًا ومنشارًا وأدوات متطورة، في مشهد لا يمكن تخيله داخل متحف يعد من أهم رموز الثقافة العالمية.

وأضاف موسى: “ما جرى في متحف اللوفر اليوم جريمة بكل المقاييس، فكيف لم ترصد أجهزة الإنذار أو غرف المراقبة تحركات اللصوص؟ أين الأمن الداخلي؟ وأين الحراسة الليلية؟ إن ما حدث يمثل إهانة لفرنسا أمام العالم كله.”

وأشار الإعلامي إلى أن العملية لم تكن عشوائية، بل تمت بدقة وسرعة مذهلتين، ما يدل على أنها مخطط احترافي نفذته مجموعة منظمة تمتلك معرفة كاملة بمداخل المتحف ونظام تأمينه.

وفي السياق ذاته، نقل موسى تصريحات رشيدة داتي، وزيرة الثقافة الفرنسية، التي شددت على ضرورة تأمين المتاحف في العالم أجمع، مؤكدة أن جرائم سرقة الآثار أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بـ عمليات غسل الأموال على مستوى دولي.

وأضافت الوزيرة  وفق ما نقل موسى  أن السوق السوداء للآثار تمثل اليوم ثاني أكبر مصدر ربح غير مشروع في العالم بعد تجارة المخدرات، محذرة من أن عصابات منظمة تستهدف المتاحف والمواقع الأثرية لتحقيق مكاسب خيالية في وقت قصير.

وأوضح موسى أن تصريحات الوزيرة تعكس حجم الصدمة التي أصابت الحكومة الفرنسية بعد الحادث، خاصة أن متحف اللوفر يعد أحد أهم المعالم الثقافية في أوروبا والعالم، ويستقبل ملايين الزوار سنويًا من مختلف الدول.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن الحادث يجب أن يكون جرس إنذار للمجتمع الدولي، مشددًا على أن حماية التراث الإنساني مسؤولية مشتركة، قائلاً: “ما حدث في فرنسا اليوم يثبت أن عصابات الآثار أصبحت تمتلك إمكانيات تفوق أنظمة الأمن التقليدية، وأن العالم بحاجة إلى ثورة في تأمين المتاحف والكنوز التاريخية.”

متحف اللوفر فرنسا تأمين مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

الاهلي

إسلام صادق يثير الجدل بشأن مدرب القلعة الحمراء الجديد توروب

ترشيحاتنا

ماكرون

ماكرون: سرقة متحف اللوفر اعتداء على تراثنا وسنقدّم الجناة للعدالة

صندوق الادمان

صندوق الإدمان: 114 ألف مريض تلقوا العلاج مجانًا

صورة ارشيفية

غدا انطلاق أول اجتماعات اللجان المتخصصة لمناقشة تطوير الإعلام

بالصور

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

المزيد