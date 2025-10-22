قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

«البقرة الحمراء والمعبد الثالث».. باسم يوسف يُفجّــر مفاجآت عن مُخطط إسرائيلي خطير

الإعلامي باسم يوسف
الإعلامي باسم يوسف
هاجر ابراهيم

سخر الإعلامي  باسم يوسف من المشهد المصاحب لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إلى إسرائيل، والذي ظهر خلاله إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الصورة الرمزية التي التُقطت أثناء الزيارة تحمل دلالات خطيرة تتعلق بالمسجد الأقصى.

وقال يوسف، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، إن الصورة التي جمعت روبيو ونتنياهو أسفل المسجد الأقصى، وهما يحملان الشواكيش، كانت "رمزية للغاية"، موضحًا: "دي رسالة خطيرة جدًا.. إسرائيل بتقول فيها إن النفق اللي تحت الأقصى تمهيد لهدمه".

وأضاف أن إسرائيل كانت في السابق تنفي وجود نفق أسفل المسجد الأقصى، لكنها أصبحت تتحدث عن الأمر علنًا مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هناك مؤسسة تُعرف باسم مؤسسة المعبد، وهي ممولة رسميًا من الحكومة الإسرائيلية، وتعمل على تنفيذ التحضيرات لإقامة ما يُعرف بـ «المعبد الثالث».

وأوضح يوسف أن ما كان يُعتبر في الماضي "نظريات مؤامرة" أصبح اليوم واقعًا، قائلًا: "كل حاجة اتريقنا عليها طلعت حقيقية.. حتى فكرة إسرائيل الكبرى وضرب إسرائيل لدول عربية".

وأشار إلى أن من شروط إقامة هذا المعبد وجود بقرة حمراء مثالية، لافتًا إلى أن اجتماعات رسمية تُعقد في واشنطن بمشاركة مسئولين من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمناقشة كيفية إيجاد هذه البقرة.

وأضاف أن أحد هذه الاجتماعات افتتحه مايك جونسون، ممثل الأغلبية في الكونجرس الأمريكي، موضحًا أن المعتقد الديني وراء الفكرة ينص على حرق البقرة المثالية واستخدام رمادها للتطهر قبل دخول المعبد.

واختتم “يوسف” حديثه بالإشارة إلى أن إسرائيل، قبل عامين، أنفقت نحو نصف مليون دولار لنقل سبع بقرات حمراء من ولاية تكساس إلى إسرائيل، في خطوة تعكس الجدية وراء تلك المخططات.

