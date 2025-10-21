الحروب الصليبية لازم ترجع.. باسم يوسف يفضح أغرب كواليس تعيين وزير دفاع بأمريكا

أكد الإعلامي باسم يوسف: “من المفترض الدين ميدخلش فى السياسة، وموضوع المسيحية الصهيونية موجودة فى أمريكا، ومعظم الصهاينة فى أمريكا يتبعون هذه الفكرة".

وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “on”: “إسرائيل لا تحارب وحدها والكلام اللي بيقولوا نتنيناهو زي الكلام اللي بيقولوا الكنائس والسياسيين الأمريكين والكلام دا مرعب وهناك أجيال جديدة شابة عربية بدأت تطلع وتتكلم فى هذا الأمر ولكن للأسف إحنا بنتشغل لوحدنا عكس اللي بيحصل هنا فى أمريكا".

وتابع: “وزير الدفاع الأمريكي إختاره ترامب من جلسة إستماع فى الكونجرس.. والجلسة كلها كانت على الوشم اللي حاطه على جسمه.. وواحد من الوشوم كان وشم لاتيني له دلالات عن الحروب الصليبية.. ولما سألوا قال المفروض ترجع تاني.. وبعدها كتب كلمة كافر على دراعه بعد ما أتعين”.