اتهموني بالجاسوسية | صدمة لـ باسم يوسف بسبب هذه الصورة

قال الإعلامي باسم يوسف: “انا من 10 سنوات فى بداية حياتي فى أمريكا كنت بحاول أشتغل فى الإعلام، وبعدين فى برنامج عملته على اليوتيوب بحاول أكتشف أمريكا من وجهة نظر مهاجر، وأنزل أتكلم مع الناس”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “on”: “روحت لولايات محافظة فى أمريكا، ونزلت في محلات ومعارض أسلحة وأتصورت كتهريج أني ماسك الأسلحة وطبعا الكومنتات اللطيفة فى مصر اللي هو شوفوا مع المخابرات الأمريكية، وهناك من صدقها وكانت الجهات والمواقع الصفرا كانت تستخدم تلك الصورة كدليل أني جاسوس”.

وتابع: “عملت هذا البرنامج فى 2016 علشان أكتشف صورة تانية لأمريكا، وهو فشل ببساطة، بس هو علمني شوية حاجات عن نظرة الناس لينا، وعندهم فكرة نمطية أننا كعرب ومسلمين إرهابيين”.

وأشار: “وزير الدفاع الأمريكي وجلسته كلها كانت عن الوشم اللي كان حاطه على جسمه، وواحد من الوشوم كان وشم لاتيني له دلالات عن الحروب الصليبية، وهو معجب كبير بالحروب الصليبية، فتخيل وزير دولة عربية أو مسلمة قال أحنا لازم نغزو أوروبا، وبعد التعيين وشم نفسه تاني بكلمة كافر على ذراعه”.