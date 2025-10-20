"بالحكمة يُبنى البيت".. لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر تستعد لانعقاد مؤتمرها الثاني

تستعد لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر لعقد مؤتمرها الثاني في دار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بشيراتون، خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٥ أكتوبر الجاري، تحت شعار "بالحكمة يُبنى البيت"، انطلاقًا من الآية الكتابية: «وَإِنَّمَا إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ تُعْوِزُهُ حِكْمَةٌ، فَلْيَطْلُبْ مِنَ اللهِ الَّذِي يُعْطِي الْجَمِيعَ بِسَخَاءٍ وَلاَ يُعَيِّرُ، فَسَيُعْطَى لَهُ» (يعقوب ١:٥).

وأوضحت روزت جورج شاكر، رئيسة لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر، أن المؤتمر يأتي امتدادًا لجهود اللجنة في دعم دور المرأة داخل الكنيسة والمجتمع، وإبراز رسالتها كركيزة أساسية في بناء الأسرة ونشر قيم المحبة والحكمة والسلام.

كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية ومحاضرات روحية وثقافية، إلى جانب لقاءات مخصصة لتبادل الخبرات بين المشاركات من مختلف الكنائس.

وأكد مايكل فيكتور، رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، في تصريح خاص، أن اللجنة الإعلامية تتابع استعدادات مؤتمر لجنة المرأة بكل اهتمام.

وأشار إلى أن هذا الحدث يعكس روح التعاون بين لجان المجلس المختلفة ويعبر عن رسالة الكنائس المصرية في تمكين المرأة وتعزيز رسالتها الإنسانية والروحية داخل البيت والكنيسة والمجتمع.