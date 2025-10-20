بتكليف من البابا.. الكنيسة تشارك في مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة

شارك الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في النسخة الأولى من مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي (CU-AI NEXUS2025)، الذي أقيم تحت عنوان: بناء الجسور بين الأوساط الأكاديمية والصناعة.

وتم خلال المؤتمر تخصيص جلسة رئيسية لعرض جهود الكنيسة القبطية، وإبراز دورها المحوري في صياغة المرجعيات الأخلاقية.

وأشار الانبا ميخائيل إلى أن رعاية جامعة القاهرة ودعوتها للكنيسة للمشاركة في هذا الحدث تمثل دعمًا جوهريا للرسالة التي يسعى المؤتمر لتحقيقها، وتجسد أسمى صور التكامل بين المؤسسات الدينية والعلمية من أجل صياغة مستقبل أكثر وعيًا وعدلاً في ظل الثورة التكنولوجية، بما يعود بالأثر الإيجابي على التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.