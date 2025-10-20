أحمد موسى يهنئ المغرب بفوزها بكأس العالم للشباب ويشيد بالمنظومة الكروية القوية

أشاد الإعلامي أحمد موسى بقوة المنظومة الكروية في دولة المغرب الشقيقة، مؤكدًا أن المغرب تمتلك نظامًا رياضيًا متكاملًا واهتمامًا كبيرًا بكرة القدم، وهو ما انعكس في تحقيق منتخبها للشباب فوزًا مستحقًا على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-0.

ووجه موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامجه «على مسؤوليتي» التهنئة إلى المنتخب المغربي بمناسبة تتويجه بكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه، بعد مشوار مميز تغلب خلاله على منتخبات كبرى مثل إسبانيا والبرازيل وفرنسا والأرجنتين.

وأكد الإعلامي أن نجاح الكرة المغربية يعود إلى غياب المجاملات داخل المنظومة الرياضية، حيث يتم اختيار اللاعبين وفقًا للكفاءة دون تفرقة بين الأندية.

واختتم موسى بتوجيه التحية إلى الملك محمد السادس، مشيرًا إلى دعمه الكبير للمنتخبات المغربية ومنح المنتخب المغربي للشباب الصلاحيات اللازمة لمواصلة تحقيق الإنجازات في المرحلة المقبلة.