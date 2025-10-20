قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مُجاملة أم كفاءة.. وزارة الرياضة تكشف قراراتها بشأن مشادة لاعبي منتخب تنس الطاولة
تفاصيل اجتماع حسام حسن واتحاد الكرة بنجوم منتخب الناشئين قبل المونديال
وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
مشاجرة دموية داخل مدرسة بالمعصرة.. ومطالب بتدخل التعليم لوقف "إهمال الإشراف"
تحالف المعادن الحيوية.. الولايات المتحدة وأستراليا تطلقان استثمارات بـ53 مليار دولار
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون
توك شو

أحمد موسى يهنئ المغرب بفوزها بكأس العالم للشباب ويشيد بالمنظومة الكروية القوية

احمد موسى
احمد موسى
رنا عبد الرحمن

أشاد الإعلامي أحمد موسى بقوة المنظومة الكروية في دولة المغرب الشقيقة، مؤكدًا أن المغرب تمتلك نظامًا رياضيًا متكاملًا واهتمامًا كبيرًا بكرة القدم، وهو ما انعكس في تحقيق منتخبها للشباب فوزًا مستحقًا على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-0.

ووجه موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامجه «على مسؤوليتي» التهنئة إلى المنتخب المغربي بمناسبة تتويجه بكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه، بعد مشوار مميز تغلب خلاله على منتخبات كبرى مثل إسبانيا والبرازيل وفرنسا والأرجنتين.

وأكد الإعلامي أن نجاح الكرة المغربية يعود إلى غياب المجاملات داخل المنظومة الرياضية، حيث يتم اختيار اللاعبين وفقًا للكفاءة دون تفرقة بين الأندية.

واختتم موسى بتوجيه التحية إلى الملك محمد السادس، مشيرًا إلى دعمه الكبير للمنتخبات المغربية ومنح المنتخب المغربي للشباب الصلاحيات اللازمة لمواصلة تحقيق الإنجازات في المرحلة المقبلة.

