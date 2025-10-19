البابا تواضروس يستقبل عددا من الأساقفة لمناقشة شؤون رعوية بعدة إيبارشيات| صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة صباح اليوم، الأحد، عددا من أحبار الكنيسة.

وتم خلال اللقاءات عرض ومناقشة وترتيب أمور رعوية تخص الإيبارشيات التي يتولون رعايتها.

لقاءات رعوية

والآباء الذين استقبلهم قداسته، هم على الترتيب أصحاب النيافة:

الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم.

الأنبا بموا أسقف السويس.

الأنبا توماس مطران القوصية ومير.

الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار المتابعة الرعوية الدورية التي يحرص عليها قداسة البابا تواضروس الثاني، لدعم الخدمة وتنمية العمل الكنسي في مختلف الإيبارشيات.

