قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق قاعة توت عنخ آمون استعدادا لنقل المقتنيات للمتحف المصري الكبير غدا
إجراء تحليل DNA للمتـ.هم بقتل زميله وتقطيعه بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
ياسين منصور يكشف عن علاقته بـ خالد مرتجي وخطة إنشاء فروع للأهلي خارج البلاد
استقالة حازم إمام من الجهاز الفني للزمالك وفيريرا يوافق على الرحيل
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد
ياسين منصور يكشف سرا عن موقف الخطيب من الترشح لانتخابات الأهلي
بالأسماء.. الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
الإسماعيلي يعلن فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات ..تفاصيل
استشهاد 10 وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات منذ الصباح
وزير الداخلية الفرنسي: عملية سرقة اللوفر استغرقت 7 دقائق ونفذها فريق محترف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تضاعف هجرة الروهينجا بحرًا من بنجلاديش 3 مرات في 2025

تضاعف هجرة الروهينجا بحرًا من بنجلاديش 3 مرات في 2025
تضاعف هجرة الروهينجا بحرًا من بنجلاديش 3 مرات في 2025
شيماء جمال

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إن هناك تزايدا حادا في أعداد المغادرين من بنجلاديش، وفقا لما أعلنته منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية، ما يدق ناقوس الخطر حول تداعيات أزمة التمويل على الوضع الإنساني في المخيمات.

أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية أن عدد لاجئي الروهينجا الذين غادروا بنجلاديش عبر القوارب في النصف الأول من عام 2025 قد تضاعف ثلاث مرات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. 

تزايد هجرة الروهينجا

ويأتي هذا التزايد نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية في مخيمات كوكس بازار بسبب تزايد قطع التمويل اللازم لتوفير الخدمات الضرورية.


وفقًا لبيانات مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، غادر ما يقرب من 1088 لاجئًا روهينجيًا على متن قوارب خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025.

ومن بين هؤلاء، كان هناك 87 طفلًا، مقارنة بـ 364 شخصًا غادروا في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكدت المنظمة أنه مع انتهاء موسم الأمطار واستمرار تدهور الأوضاع، وانتشار الجريمة وضعف الخدمات في المخيمات، يفكر المزيد من العائلات في خيار المغادرة عبر هذه الرحلات البحرية الخطرة بحثًا عن فرص معيشية أفضل.

وتسبب نقص التمويل في تراجع الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، ما جعل هذا العام هو الأكثر صعوبة، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يعيشون داخل أكبر مخيم للاجئين في العالم.

هذا وأكد مرصد الأزهر أن هذا التزايد الحاد في أعداد المغادرين يدق ناقوس الخطر حول تداعيات أزمة التمويل على الوضع الإنساني في مخيمات بنجلاديش، مشيرا إلى أن تقليص الدعم يدفع العائلات، بما فيها الأطفال، إلى خوض رحلات يائسة ومميتة.

ودعا المنظمات الإغاثية والمجتمع الدولي إلى توفير التمويل اللازم لضمان الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للاجئين الروهينجا، ووقف هذه الموجة المتصاعدة من الهجرة غير الآمنة.
 

هجرة الروهينجا الروهينجا بنجلاديش 2025 أنقذوا الأطفال التمويل الهجرة غير الآمنة تزايد هجرة الروهينجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

أمير عيد

نقابة المهن الموسيقية تنعي والدة أمير عيد

دينا فؤاد

دينا فؤاد: فخورة بالمشاركة في الندوة التثقيفية احتفالًا بانتصارات أكتوبر

محمد سيد بشير - مي عمر

مسلسل جديد يجمع مي عمر ومحمد بشير في رمضان 2026

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد