تضاعف هجرة الروهينجا بحرًا من بنجلاديش 3 مرات في 2025

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إن هناك تزايدا حادا في أعداد المغادرين من بنجلاديش، وفقا لما أعلنته منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية، ما يدق ناقوس الخطر حول تداعيات أزمة التمويل على الوضع الإنساني في المخيمات.

أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية أن عدد لاجئي الروهينجا الذين غادروا بنجلاديش عبر القوارب في النصف الأول من عام 2025 قد تضاعف ثلاث مرات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

تزايد هجرة الروهينجا

ويأتي هذا التزايد نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية في مخيمات كوكس بازار بسبب تزايد قطع التمويل اللازم لتوفير الخدمات الضرورية.



وفقًا لبيانات مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، غادر ما يقرب من 1088 لاجئًا روهينجيًا على متن قوارب خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025.

ومن بين هؤلاء، كان هناك 87 طفلًا، مقارنة بـ 364 شخصًا غادروا في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكدت المنظمة أنه مع انتهاء موسم الأمطار واستمرار تدهور الأوضاع، وانتشار الجريمة وضعف الخدمات في المخيمات، يفكر المزيد من العائلات في خيار المغادرة عبر هذه الرحلات البحرية الخطرة بحثًا عن فرص معيشية أفضل.

وتسبب نقص التمويل في تراجع الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، ما جعل هذا العام هو الأكثر صعوبة، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يعيشون داخل أكبر مخيم للاجئين في العالم.

هذا وأكد مرصد الأزهر أن هذا التزايد الحاد في أعداد المغادرين يدق ناقوس الخطر حول تداعيات أزمة التمويل على الوضع الإنساني في مخيمات بنجلاديش، مشيرا إلى أن تقليص الدعم يدفع العائلات، بما فيها الأطفال، إلى خوض رحلات يائسة ومميتة.

ودعا المنظمات الإغاثية والمجتمع الدولي إلى توفير التمويل اللازم لضمان الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للاجئين الروهينجا، ووقف هذه الموجة المتصاعدة من الهجرة غير الآمنة.

