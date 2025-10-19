الرئيس السيسي: هدفنا منذ اليوم الأول وقف الحرب في غزة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن سعادته بما شهده اليوم من طاقة إيجابية وكلمات تعكس الحرص على دعم الاستقرار والسلام في المنطقة، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال تسعى منذ اليوم الأول إلى وقف الحرب في قطاع غزة وإنهاء معاناة الأبرياء.

وقال الرئيس السيسي ، إن الهدف الأساسي لمصر هو أن يعيش الجميع في أمن وسلام واستقرار، مشددا على أن القاهرة تتحرك بكل قوة وثبات من أجل وقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى من جميع الأطراف.

وأضاف الرئيس السيسي ، أن الجهود المصرية لم تتوقف منذ اندلاع الأزمة، وأن الإرادة المصرية ستظل مستمرة ومتواصلة بالتنسيق مع كل دول العالم من أجل الوصول إلى حل شامل يضمن الأمن والسلام للشعب الفلسطيني وكافة شعوب المنطقة.

القضية الفلسطينية

وأكد الرئيس السيسي ، أن مصر ستواصل أداء دورها المسؤول تجاه القضية الفلسطينية انطلاقًا من ثوابتها الراسخة ومبادئها التي تقوم على دعم السلام العادل ورفض الحروب وسفك الدماء، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع.