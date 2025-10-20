المنتخب البارالمبي للكرة الطائرة يتوج بكأس العالم 2025 لأول مرة في تاريخه

أعلنت المنظمة العالمية للكرة الطائرة لذوي الإعاقة “The World ParaVolley” تتويج المنتخب الوطني البارالمبي المصري للكرة الطائرة بلقب كأس العالم 2025؛ بعد فوزه المستحق على نظيره البرازيلي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

ويُعد هذا التتويج التاريخي هو الأول لمصر في البطولة، حيث كتب أبطال المنتخب فصلًا جديدًا من الإنجازات، مؤكدين قدرتهم على التحدي والإصرار وتحقيق المجد الرياضي رغم الصعوبات.

ويعكس هذا الإنجاز الكبير الدعم المستمر من الدولة المصرية لتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في مختلف المجالات، خاصة الرياضية منها، بما يعزز مكانة مصر على الساحة العالمية في الرياضات البارالمبية.